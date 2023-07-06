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“المحجوبة” الجزائرية ضمن قائمة أفضل خبز مسطح في العالم

الشروق أونلاين
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“المحجوبة” الجزائرية ضمن قائمة أفضل خبز مسطح في العالم
المحجوبة الجزائرية

أطلق موقع “تاست أطلس” المتخصص في متابعة أخبار الأكلات عبر العالم، تصنيفًا جديدًا لأفضل خبز مسطح في العالم.

وضمت القائمة التي بها 100 خبز مسطح من مختلف دول العالم، خبز جزائري الأصل “المحجوبة”.

واحتلت “المحجوبة” المرتبة الـ 44 من هذا التصنيف الأخير لموقع “تاست أطلس”، الذي أطلق يوم 06 جويلية. 

وحصل الخبز الجزائري المسطح “المحجوبة” على تقييم بـ 4.2 نقاط من مجموع 5 نقاط.

ويصنع الخبز المسطح من الدقيق والماء والملح، حيث يشكل هذا الخليط عجينة يتم تسطيحها بعد ذلك، عكس الخبز العادي.

وبهذا الترتيب الجديد للموقع المتخصص في تقييم الأطباق، يواصل المطبخ الجزائري سيطرته على مختلف الأكلات خاصة على الصعيد الإفريقي.

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