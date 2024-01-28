-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
طبّي في اجتماع تقييمي لمتابعة ورشات القطاع

المحجوزات والأرشيف القضائي والغرامات تحت المجهر

خ. م
  • 286
  • 0
المحجوزات والأرشيف القضائي والغرامات تحت المجهر
أرشيف
وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبـي

عقد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الأحد، اجتماعا تقييميا مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس وقضاة تطبيق العقوبات ومديري المؤسسات العقابية، خصص لمتابعة تقدم عدد من ورشات القطاع، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وتم خلال هذا اللقاء نصف السنوي الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد “تقييم مدى تقدم الورشات التي تحظى بالمتابعة منذ أكثر من سنتين ولاسيما تسيير المحجوزات والأرشيف القضائي وتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وتطهير قواعد البيانات الخاصة بالأوامر القضائية”.
كما تطرق الاجتماع – يضيف نفس المصدر – إلى “أولويات السياسة الجزائية الوطنية وبسط سلطان القانون في كل ما يقتضيه الحفاظ على النظام العام وحماية المواطن والمجتمع من مختلف أشكال الإجرام ومظاهر التعدي وضرورة تحقيق الموازنة بين هذه المتطلبات وحماية الحقوق والحريات وعدم الإغفال عن تحقيق غايات السياسة العقابية من خلال تفعيل الأحكام القانونية ذات الصلة ببدائل العقوبات وتكييفها، والتي تؤدي حتما إلى تعزيز سياسة الدولة الرامية إلى إعادة الإدماج الاجتماعي”.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم السبت 27 جانفي 2024

أخبار الجزائر ليوم السبت 27 جانفي 2024

حجز 31 كغ من الكوكايين بعد الإطاحة بشبكة تستورد المخدرات

حجز 31 كغ من الكوكايين بعد الإطاحة بشبكة تستورد المخدرات

الرئيس تبون: الجزائر تقف إلى جانب السودان لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه

الرئيس تبون: الجزائر تقف إلى جانب السودان لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه

أساتذة يحتفلون بالترسيم.. والوزارة تحذر!

أساتذة يحتفلون بالترسيم.. والوزارة تحذر!

أدوية: الوزارة تؤكد وفرة مضاد التخثر “أسينوكومارول 4 ملغ”   

أدوية: الوزارة تؤكد وفرة مضاد التخثر “أسينوكومارول 4 ملغ”   

إشادة من السلطة الفلسطينية والمقاومة بتحركات الجزائر في مجلس الأمن

إشادة من السلطة الفلسطينية والمقاومة بتحركات الجزائر في مجلس الأمن

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد