المحكمة الأوروبية تلغي اتفاقي الصيد والزراعة بين الاتحاد والمملكة المغربية (وثيقة)

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أن إبرامهما انتهك قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016، وتم دون موافقة الشعب الصحراوي.

وجاء قرار محكمة العدل الأوروبية المحكمة بعد شكاوى تقدمت بها جبهة “البوليساريو” ضد اتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري والتبادل التجاري، وتشملان سواحل ومنتجات الصحراء الغربية المحتلة.

كما أكدت محكمة الاتحاد الأوروبي، أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، المعترف به دوليا، والتي تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية للتصرف أمام القضاء الأوروبي.

وفي هذا الصدد، أوضحت المحكمة أن “صاحب الشكوى (جبهة البوليساريو) معترف به دوليا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود للعملية في هذا الإقليم”.

وأضافت محكمة الاتحاد الأوروبي، في بيانها، إلى أن “مشاركة جبهة البوليساريو في هذه العملية، تعني أنها تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية اللازمتين للتصرف في هذا الإطار”.

ونشر سفير البوليساريو بأوروبا أبي بشراي البشير، تغريدة جاء فيها “انتصار كبير للقضية الصحراوية! المحكمة الاوروبية تقرر الغاء اتفاقي الشراكة والصيد البحري الموقعين ما بين الاتحاد الاوروبي والممكلة المغربية بسبب خرقهما لقرارات المحكمة السابقة. قرار اليوم يأتي بناء على طعنين تقدمت بها جبهة البوليساريو سنة 2019. البيان الرسمي يأتي لاحقا.

وكان المبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني، قد أكد قبل أيام للشروق أن النظام المغربي مرعوب من قرار أوروبي سيصدر يوم 29 سبتمبر حول اتفاقيتين أبرمهما الإتحاد مع المغرب دون موافقة البوليساريو.

وقال بلاني، أن المسؤولين المغاربة يعرفون أن المحكمة الأوروبية ستلغي الاتفاقيتين وقد فقدوا أعصابهم بسب ذلك، والدليل المقالات الصحفية التي تنشر حول هذا الموضوع بطلب منهم.

وأضاف عمار بلاني أن جبهة البوليساريو وهي الممثل الشرعي لم تعط موافقتها على إبرام هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن المغرب يجني 500 مليون يورو سنويا من الاتفاقيتين غير الشرعيتين.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الإلغاء هذا القرار سوف يتسبب في إحداث أزمة دبلوماسية خطيرة في العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وهذه الفرضية تشل المسؤولين المغاربة.

وكانت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي قد أكدت في ديسمبر 2016، من خلال قرار أصدرته، أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على الصحراء الغربية لأن الصحراء الغربية اقليم منفصل ومتمايز عن مملكة المغرب.

وأكدت جبهة البوليساريو أن “المحاكم الأوروبية قد أًصدرت جملة من القرارات في 2018 و2019، كما عممت هذا الحل على مختلف الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، و استثنت الصحراء الغربية من حقل تطبيق اتفاقيتي الصيد البحري والطيران المبرمتين بين الاتحاد والمملكة المغربية، وهو ما أنهى التطبيق الفعلي”.

وأوضحت أن “المفوضية الأوروبية قد حادت عن جادة الصواب، بتأثير من فرنسا، وهذا من خلال التفاوض حول اتفاقيتين جديدتين مع المغرب- اتفاق فلاحي واتفاق الصيد البحري- تدرجان ضمنيا المنطقة الخاضعة للاحتلال المغربي، متذرعة بمفاوضات مزعومة مع المحتل المغربي والمستعمرين”.

وكرد فعل منها، قامت جبهة البوليساريو “بإيداع طعنين بالنقض ضد قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي التي توافق على هذه الاتفاقيات غير الشرعية والتي أبرمت في انتهاك صارخ لحق تقرير المصير، في حين أن الامر الوحيد الذي يهم في هذه الحالة هو موافقة الشعب الصحراوي”.

وخلال يومي 2 و3 مارس 2021، خصصت محكمة العدل الأوروبية يومين من الجلسات للنظر في مختلف جوانب الملف.