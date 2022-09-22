المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان تصدر قرارا بخصوص الصحراء الغربية

أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب في تنزانيا يوم الخميس، قرارا يدعو أعضاء الاتحاد الإفريقي إلى إيجاد حلّ دائم لقضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحسب نصّ القرار، فإن “جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي تتحمل المسؤولية، بموجب القانون الدولي، لإيجاد حلّ دائم للاحتلال، وضمان التمتع بالحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي”.

كما أكدت المحكمة أن “الحق في تقرير المصير، يفرض على جميع الدول الأطراف، التزاما دوليا باتخاذ إجراءات إيجابية، لضمان تنفيذ هذا الحق، من خلال مساعدة الشعوب المضطهدة في نضالها من أجل الحرية والامتناع عن القيام بأعمال تتعارض مع التمتع الكامل بهذا الحق”.

وأضافت المحكمة أن الاحتلال المستمرّ للصحراء الغربية من طرف المغرب، “يتعارض مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ويشكل انتهاكا لهذا الحق”.