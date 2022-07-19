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المحكمة الاسبانية تنصف الشرطيات قصيرات القامة

سمية سعادة
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المحكمة الاسبانية تنصف الشرطيات قصيرات القامة
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ألغت المحكمة العليا في اسبانيا شرط الطول للالتحاق بقوات الشرطة في قضية رفعتها شابة منعت من إجراء اختبارات الاختيار سنة 2017 لأنها كانت أقصر من بـ4 سم من الحد الأدنى المطلوب.

وعليه ستتمكن النساء القصيرات من الالتحاق بالشرطة الإسبانية بعد أن قضت المحكمة بإلغاء الطول البالغ 1.60.

وجاء في وثيقة المحكمة، أن المطلب “يشكل تمييزًا غير مباشر ضد النساء مقارنة بالرجال الذين يكون طولهم المطلوب (1.65 متر) أقل تطلبًا، لأن النسبة المئوية للنساء (في إسبانيا) تحت العتبة (25٪) أعلى بكثير من النسبة المئوية للرجال (3) ٪) “.

وتم إنصاف الشابة التي رُفضت بسبب الطول شريطة اجتيازها لامتحاناتها، حيث أمرت المحكمة الشرطة بتوظيفها ومنحها نفس الأقدمية في الأجر مثل النساء اللائي تم قبولهن في عام 2017

وفقًا لمسح عالمي أجرته “إمبريال كوليدج” في لندن، كان متوسط ​​طول الرجال الإسبان الذين يبلغون من العمر 19 عامًا 1.76 مترًا في عام 2019، بينما كان متوسط ​​طول النساء في نفس العمر 1.62 مترًا. واحتل الرجال الإسبان المرتبة 58 من بين 200 دولة ومنطقة، بينما احتلت النساء المرتبة 77

قالت المحكمة إن الشرطة الوطنية لم تقدم أي مبرر لتقييد الوصول إلى الباحثين عن عمل على أساس طولهم، وإن عملية اختيار ضباط الشرطة تشمل فحوصات جسدية وطبية تضمن أن المرشحين لائقون بدرجة كافية للامتثال للوظيفة .

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