المحكمة الدستورية تواصل استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية

تشريعيات 2 جويلية

تواصل المحكمة الدستورية، اليوم السبت، 4 جويلية، استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية بخصوص الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس الماضي.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية، يجري تسليم محاضر اللجان الولائية وفقا للإجراءات القانونية المعتمدة، وذلك على مستوى أمانة الضبط لدى المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام، وفقا لما بنص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

فيما يتم إيداع محاضر اللجان الانتخابية الولائية أو الدوائر الانتخابية للمقيمين بالخارج “يتم خلال الـ96 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، فيما يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عند الاقتضاء، تمديد الأجل بـ48 ساعة كأقصى حد”، وفقا لذات القانون.

وباشرت اللجان الفرعية البلدية مباشرة بعد اختتام الاقتراع، عملية فرز الأصوات على مستوى مكاتب ومراكز الاقتراع وتدوين نتائجها في محاضر رسمية ونقلها إلى اللجان الولائية.

وتعلن السلطة الوطنية المستقلة عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، استنادا إلى محاضر الفرز، والتي “يحق لكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية ولكل مترشح ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات الحق في الطعن فيها بتقييد طلب في شكل عريضة يودعها لدى المحكمة الدستورية في أجل 48 ساعة الموالية للإعلان”، حسب ما نص عليه القانون.

وفي هذا الإطار، “تشعر المحكمة الدستورية القائمة المعترض على فوزها أو المترشحة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة كتابية إلى المحكمة الدستورية في أجل 72 ساعة من تاريخ إيداع الطعن”.

ليتم الفصل في الطعون من قبل ذات المحكمة “بعد انقضاء هذا الأجل، خلال ثلاثة أيام”، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية “في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلام النتائج المؤقتة، فيما يمكن عند الحاجة، تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة الدستورية”.