المحكمة الرياضية الدولية تلزم الإسماعيلي بدفع مليون و800 ألف دولار لبن خماسة

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية، حكمها بخصوص الشكوى التي تقدم بها اللاعب الجزائري محمد بن خماسة، بعد رحيله عن الإسماعيلي لعدم استلامه المستحقات المالية.

ويفيد الحكم بمنح محمد بن خماسة لاعب الإسماعيلي السابق، ومولودية الجزائر حاليا، مبلغ قيمته مليون و800 ألف دولار.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية أن إدارة الإسماعيلي تلقت مراسلة رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم تفيد بإلزام النادي بدفع مبلغ مليون و800 ألف دولار لبن خماسة.

وحسب نفس التقارير فإن النادي الإسماعيلي، طالب بحيثيات الحكم تمهيدا للطعن فيه.