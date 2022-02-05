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رياضة

المحكمة الرياضية الدولية تلغي عقوبة عيسى حياتو

سليم.ع
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المحكمة الرياضية الدولية تلغي عقوبة عيسى حياتو
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ألغت محكمة التحكيم الرياضي الدولي، عقوبة الإيقاف لعام واحد، التي سلطت الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو..
وقالت المحكمة الرياضية في بيان لها، أنها أيدت الاستئناف المقدم من طرف عيسى حياتو، وأضافت أن قرار الإيقاف ألغي، ولن يتم فرض أي عقوبة على حياتو.
وجاء قرار إلغاء العقوبة، حسب بيان المحكمة الرياضية، لعدم وجود أدلة كافية على انتهاك عيسى حياتو لقواعد القيم لدى “الفيفا”.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد عاقب الكاميروني عيسى حياتو بالإيقاف لمدة عام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بتهمة مسؤوليته عن انتهاك القواعد المتعلقة بترويج الحقوق الإعلامية والتسويقية للمسابقات التي نظمها الكاف بين عامي 2014 و 2017.

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