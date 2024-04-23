“المحكمة الرياضية الدولية ستنصف اتحاد العاصمة”

الإعلامي حفيظ دراجي:

نشر الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي مقالا يتحدث فيه عن ثقته الكبيرة في المحكمة الرياضية الدولية لإنصاف فريق اتحاد العاصمة بخصوص قضيته ضد نادي نهضة بركان المغربي في كأس الكونفديرالية الأفريقية.

وقال حفيظ دراجي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك: نعلم جيدا حجم الضغط الذي وقعت فيه لجان المسابقات والانضباط والاستئناف في الكاف بسبب الضغوطات المفروضة عليها. وأضاف الإعلامي الجزائري: نحن نقدر ما جاء في بيان لجنة الاستئناف ما يشكل خطأ في المضمون، لكن ذلك لم يمنعها من الإشارة في نفس البيان إلى حق الفريق الجزائري في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي. وتابع حفيظ دراجي: الكل ينتظر أن تنصف المحكمة الرياضية الدولية نادي اتحاد الجزائر وحينها يجد الاتحاد الإفريقي نفسه ملزما على الأقل بإعادة برمجة المباراة في شكل مباراة واحدة في بلد محايد لتحديد المتأهل إلى النهائي كأس الكونفديرالية الأفريقية.

وفي نفس السياق، أشاد الإعلامي الجزائري بشبكة بيين سبورتس، حفيظ دراجي، بجمهور اتحاد العاصمة، بعد وقفتهم مع فريقهم ورقي تعاملهم مع نادي نهضة بركان المغربي، رغم استفزازات الفريق المنافس، الذي رفض لاعبوه خوض مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. ونشر الإعلامي حفيظ دراجي، عبر منصة “إكس” أمس الأحد: ”تحية خاصة وخالصة لجمهور اتحاد الجزائر، على سمو أخلاقه، ورقي تعامله، وكرم تفهمه، ووعيه بأن سيادة الشعب والوطن، أولى وأهم من مباراة كرة مهما كانت أهميتها.

وأضاف دراجي مشيدا بالروح الرياضية لجمهور الاتحاد بالقول: ”الأهم والأجمل، أن فريق نهضة بركان المغربي دخل وخرج من الملعب معززا مكرما دون أن يمسه سوء وسط أكثر من 60 ألف مناصر متحضر، وهذا من شيم شعبنا العظيم.. الحياة مواقف، وغدا يوم آخر..”.