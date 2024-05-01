“المحكمة الرياضية” تطلب من “الكاف” توضيحات بخصوص “القميص السياسي”

قضية اتحاد العاصمة - نهضة بركان

لا يزال الشارع الكروي الجزائري يرتقب القرارات التي ستتخذها المحكمة الرياضية الدولية بلوزان السويسرية بشأن الشكوى التي رفعها الاتحاد الجزائري لكرة القدم في قضية مباراة اتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي، برسم نصف نهائي كأس الكونفدرالية، في ما أصبح يعرف بـ”قضية القمصان”.

وبحسب آخر المستجدات، فإن المحكمة الرياضية الدولية “التاس”، راسلت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، وطلبت منها تقديم توضيحات بخصوص هذه القضية، وحقيقة السماح لفريق نهضة بركان باللعب بقمصان تحمل خريطة سياسية، وهو ما يتنافى مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم والميثاق الأولمبي.

واستنادا لتصريحات رئيس الفاف، وليد صادي، لموقع “لاغازيت دي فوناك” الرياضي، فإن محكمة “التاس” منحت الكونفدرالية الإفريقية مهلة إلى غاية غد الجمعة 3 ماي الجاري، للرد على قضية قمصان فريق نهضة بركان.

وقال صادي في تصريحه: “نعم، الخبر صحيح، اليوم المحكمة الرياضية بعثت مراسلة للكاف وأعطتها مهلة حتى 3 من شهر ماي للرد على قضية اعتماد قميص بشعار سياسي”.

وتأتي خطوة المحكمة الرياضية بعد الشكوى التي كان رفعها الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضد “القمصان” التي حاول فريق نهضة بركان اللعب بها أمام اتحاد الجزائر، التي تحمل خريطة وهمية تتعارض مع قوانين ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذا قرارات هيئة الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، تبقى الأبواق الإعلامية لنظام “المخزن” في محاولاتها البائسة تضليل الرأي العام، من خلال نشر تقارير مغلوطة تتحدث عن رفض المحكمة الرياضية للشكوى التي قدمها الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وفي هذا الشأن، أكد رئيس “الفاف” وليد صادي، أن المحكمة الرياضية الدولية لم تصدر إلى حد الآن قرارا في القضية.