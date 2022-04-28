-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

المحكمة الشرعية في باكستان تدعو الحكومة لإلغاء القروض الربوية

الشروق أونلاين
  • 375
  • 0
المحكمة الشرعية في باكستان تدعو الحكومة لإلغاء القروض الربوية
أرشيف
باكستان

أعلنت المحكمة الشرعية الاتحادية في باكستان يوم الخميس حكمها في قضية تمّ رفعها ضدّ النظام المصرفي القائم على الفائدة في البلاد.

وقالت المحكمة الباكستانية إنّ هذا النظام البنكي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. ووجّهت دعوة للحكومة لتعميم القروض غير الربوية. 

وحسب ما نقلته صحف محلية، فقد أصدرت المحكمة توجيهات إلى الحكومة الاتحادية  وحكومات المقاطعات تقضي بإلغاء جميع الفوائد من النظام المصرفي في باكستان بحلول ديسمبر 2027.

وقد رحّب  رحب وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل بقرار المحكمة. وقال إن الحكومة والبنك المركزي سوف “يدرسان بعناية هذا القرار”.

مقالات ذات صلة
القصف المغربي لقوافل التجار.. أول تعليق من الأمم المتحدة (فيديو)

القصف المغربي لقوافل التجار.. أول تعليق من الأمم المتحدة (فيديو)

ماكرون يبحث عن امرأة لـ”وظيفة سياسية من الجحيم”

ماكرون يبحث عن امرأة لـ”وظيفة سياسية من الجحيم”

بالفيديو.. اعتقال عشرات الأشخاص في المغرب بسبب المجاهرة بالإفطار

بالفيديو.. اعتقال عشرات الأشخاص في المغرب بسبب المجاهرة بالإفطار

بعد النواب.. مجلس الشيوخ الاسباني يعلن رفضه لقرار سانشيز

بعد النواب.. مجلس الشيوخ الاسباني يعلن رفضه لقرار سانشيز

كيم جونغ أون: أيّ قوة تفكّر في مواجهة بيونغ يانغ عسكريا “ستنتهي من الوجود”

كيم جونغ أون: أيّ قوة تفكّر في مواجهة بيونغ يانغ عسكريا “ستنتهي من الوجود”

السيسي: لم أخن محمد مرسي (فيديو)

السيسي: لم أخن محمد مرسي (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد