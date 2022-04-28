المحكمة الشرعية في باكستان تدعو الحكومة لإلغاء القروض الربوية
أعلنت المحكمة الشرعية الاتحادية في باكستان يوم الخميس حكمها في قضية تمّ رفعها ضدّ النظام المصرفي القائم على الفائدة في البلاد.
وقالت المحكمة الباكستانية إنّ هذا النظام البنكي مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية. ووجّهت دعوة للحكومة لتعميم القروض غير الربوية.
وحسب ما نقلته صحف محلية، فقد أصدرت المحكمة توجيهات إلى الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات تقضي بإلغاء جميع الفوائد من النظام المصرفي في باكستان بحلول ديسمبر 2027.
وقد رحّب رحب وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل بقرار المحكمة. وقال إن الحكومة والبنك المركزي سوف “يدرسان بعناية هذا القرار”.
We welcome the Federal Shariat Court (FSC) decision in the Riba case. The government and SBP will carefully study this important decision and then seek guidance and clarification from the FSC about the process, steps and timeframe to implement this decision.
— Miftah Ismail (@MiftahIsmail) April 28, 2022