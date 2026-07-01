المحكمة العليا الأمريكية تصدم ترامب وتثبت حق المواطنة بالولادة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، إلى التحرك السريع ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه الرامي لتقييد حق المواطنة بالولادة، والذي يعتبر أحد أبرز خططه المناهضة لملف الهجرة غير النظامية.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أن المحكمة العليا أيدت حق المواطنة بالولادة معتبراً هذا الأمر مؤسفاً للغاية للبلاد، لكنه أشار إلى إمكانية تعويض ذلك بسهولة في الكونغرس من خلال تمرير تشريع قانوني جديد، وجاءت هاته الدعوة بعد أن رفضت المحكمة العليا الأمريكية مسعى ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في أراضي الولايات المتحدة.

وقضت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 أصوات بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية التلقائية لجميع المولودين على أراضي الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وقع في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، أمراً تنفيذياً يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو يحملان تأشيرات مؤقتة من الحصول تلقائياً على الجنسية، غير أن المحاكم الأدنى درجة أوقفت تماماً تنفيذ هذا القرار مستندة إلى الدستور الأمريكي، وهو الرأي القانوني الذي أيدته المحكمة العليا في الأخير.

وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في منطوق الحكم أن الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين موجودين فيها بصورة غير قانونية أو مؤقتة هم مواطنون شرعيون منذ الولادة.