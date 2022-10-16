المحكمة العليا: الرئيس تبون يشرف على افتتاح السنة القضائية

أشرف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون، الأحد، على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2022-2023.

وقد جرت مراسم الافتتاح بمقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة وبحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، أكد الرئيس أن هناك تقدما في إنجاز البرامج المرسومة خاصة من ناحية تكييف النصوص القانونية مع المبادئ الدستورية.

كما عبر رئيس الجمهورية عن تطلعه إلى تسريع وتيرة العمل بشكل يتماشى والمعطيات الإقتصادية الجديدة خلال هذه السنة القضائية.

من جهته، قال قال رئيس المحكمة العليا الطاهر ماموني إن الجزائر كانت ولاتزال منبرا للحقوق والحريات، مشيرا إلى تنصيب المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تحمي القاضي والمتقاضي والمجتمع.

كما كشف ماموني عن اعداد برنامج عمل لتحديد المهام الدستورية وضبطها سعيا لبناء دولة الحق والقانون.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الهيئة إن النشاط القضائي في المحكمة العليا عرف زيادة بـ 77 ألف طعن ونسبة الفصل فيها كانت جد معقولة.