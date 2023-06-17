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المحكمة العليا السعودية تدعو لتحرّي هلال ذي الحجة

الشروق أونلاين
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المحكمة العليا السعودية تدعو لتحرّي هلال ذي الحجة
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تحري هلال ذي الحجة

دعت المحكمة العليا السعودية يوم السبت في بيان، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد.

ودعت المحكمة “كل من يرى هلال ذي الحجة بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها”.

وتتحرى معظم دول العالم على غرار الجزائر، هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 جوان لموافقته يوم 29 ذو القعدة 1444 ه.

وفي حال تأكد تاريخ بداية الشهر الأخير من السنة الهجرية، سيكون يوم عيد الأضحى الذي يوافق اليوم العاشر من ذي الحجة معلوما.

ويرجّح مركز الفلك الدولي في الإمارات أن رؤية الهلال في الليلة المذكورة ستكون ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

وعليه من المتوقع أن يُعلن يوم الإثنين 19 جوان أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول. وأن يكون يوم الثلاثاء 27 جوان يوم وقفة عرفة، والأربعاء 28 جوان أول أيام عيد الأضحى المبارك.

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