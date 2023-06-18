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المحكمة العليا السعودية تعلن موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى

الشروق أونلاين
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المحكمة العليا السعودية تعلن موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى
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تحري هلال ذي الحجة

أكدت المحكمة العليا في السعودية يوم الأحد، موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1444. بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة.

وثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1444 مساء الأحد، بمراصد تمير وسدير والمجمعة الفلكية في السعودية، حسب ما نقلته قناة الإخبارية.

بناء على ذلك، سيكون الإثنين 19 جوان أول أيام الشهر الأخير من العام الهجري. لتوافق وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 جوان، وعيد الأضحى يوم الأربعاء 28 جوان.

وكانت المعطيات تشير إلى احتمالية رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد. حسب ما رجّحه قائد مرصد تمير الفلكي في المملكة متعب البرغش لقناة الإخبارية.

وقال البرغش إن “صفاء الأجواء، وغروب الشمس في تمام الـ18:50 بالتوقيت المحلي، وغروب القمر عند الـ19:21، يرفع من احتمالية رؤية الهلال”.

وقد أكدت اللجان الرسمية للأهلة بكل من سلطنة عُمان ودول أخرى، ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، ليكون عيد الأضحى يوم الأربعاء 28 جوان.

بالمقابل، أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وبروناي تعذّر رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد 18 جوان، الموافق لـ29 ذي القعدة 1444 ه.

وبذلك يكون عيد الأضحى في هذه الدول، الذي يوافق يوم العاشر من ذي الحجة، يوم الخميس 29 جوان 2023 م.

المحكمة العليا السعودية تدعو لتحرّي هلال ذي الحجة

ودعت المحكمة العليا السعودية يوم السبت في بيان، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد.

وطالبت المحكمة “كل من يرى هلال ذي الحجة بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها”.

وتحرّت معظم دول العالم على غرار الجزائر، هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 جوان لموافقته يوم 29 ذو القعدة 1444 ه.

وكان مركز الفلك الدولي في الإمارات قد رجّح أن رؤية الهلال في الليلة المذكورة ستكون ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي.

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