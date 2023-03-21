-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
المحكمة العليا السعودية: غرّة رمضان يوم الخميس
العالم

المحكمة العليا السعودية: غرّة رمضان يوم الخميس

الشروق أونلاين
  • 2692
  • 0
المحكمة العليا السعودية: غرّة رمضان يوم الخميس
أرشيف
رصد هلال رمضان

أعلنت المحكمة العليا السعودية يوم الثلاثاء، أن غرّة شهر رمضان للعام الهجري 1444، ستكون يوم الخميس الموافق لـ 23 مارس 2023 ميلادي.

وتعذّرت رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء، في المراصد الفلكية بالمملكة العربية السعودية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت القناة الإخبارية الرسمية في السعودية إن “رؤية الهلال قد تعذّرت في مراصد تمير وسدير وتبوك الفلكية”.

وفي الإمارات، أعلنت لجنة التحرّي تعذّر رؤية هلال الشهر الفضيل، ليكون الخميس الموافق لـ23 مارس الجاري، أول أيام شهر الصيام.

وفي قطر، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعذر رؤية الهلال، وأعلنت أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ليكون الخميس أول أيام رمضان.

وتتحرّى عدّة دول عربية وإسلامية هلال الشهر يوم الثلاثاء 21 مارس، الذي يوافق الـ29 من شهر شعبان 1444 ه.

في حين تجتمع لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر يوم الأربعاء 22 مارس، لرصد هلال شهر رمضان. حسب ما أكدته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

مقالات ذات صلة
قرارات البرلمان الأوروبي في ملفّ بيغاسوس المغربي قريبا

قرارات البرلمان الأوروبي في ملفّ بيغاسوس المغربي قريبا

“نصب تذكاري للجنين” بأمريكا لمناهضة الإجهاض!

“نصب تذكاري للجنين” بأمريكا لمناهضة الإجهاض!

الرئيس الإيراني يتلقى دعوة من عاهل السعودية لزيارة الرياض

الرئيس الإيراني يتلقى دعوة من عاهل السعودية لزيارة الرياض

الحكومة الفرنسية أمام مذكرتين لحجب الثقة بسبب قانون التقاعد

الحكومة الفرنسية أمام مذكرتين لحجب الثقة بسبب قانون التقاعد

الأردن تستدعي سفير الاحتلال بسبب “تصرّف عنصري”

الأردن تستدعي سفير الاحتلال بسبب “تصرّف عنصري”

الخارجية الجزائرية: عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في مصلحة القضية الفلسطينية

الخارجية الجزائرية: عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران في مصلحة القضية الفلسطينية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد