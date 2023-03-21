المحكمة العليا السعودية: غرّة رمضان يوم الخميس

أعلنت المحكمة العليا السعودية يوم الثلاثاء، أن غرّة شهر رمضان للعام الهجري 1444، ستكون يوم الخميس الموافق لـ 23 مارس 2023 ميلادي.

وتعذّرت رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء، في المراصد الفلكية بالمملكة العربية السعودية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت القناة الإخبارية الرسمية في السعودية إن “رؤية الهلال قد تعذّرت في مراصد تمير وسدير وتبوك الفلكية”.

وفي الإمارات، أعلنت لجنة التحرّي تعذّر رؤية هلال الشهر الفضيل، ليكون الخميس الموافق لـ23 مارس الجاري، أول أيام شهر الصيام.

وفي قطر، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعذر رؤية الهلال، وأعلنت أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، ليكون الخميس أول أيام رمضان.

وتتحرّى عدّة دول عربية وإسلامية هلال الشهر يوم الثلاثاء 21 مارس، الذي يوافق الـ29 من شهر شعبان 1444 ه.

في حين تجتمع لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية في الجزائر يوم الأربعاء 22 مارس، لرصد هلال شهر رمضان. حسب ما أكدته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.