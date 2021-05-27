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الجزائر

المحكمة العليا ترفض طلب الطعن بالنقض في قضيتي حداد والإخوة “كونيناف”

نوارة باشوش
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المحكمة العليا ترفض طلب الطعن بالنقض في قضيتي حداد والإخوة “كونيناف”

رفضت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا صباح الخميس، طلب الطعن بالنقض في قضية الاخوة كونيناف، ورجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الأفسيو” علي حداد.

وكشفت مصادر ” الشروق”، أن الملفين تم الفصل فيهما في نفس اليوم، بحضور دفاع المتهمين، حيث رفضت الطعن بالنقض مضمونا وشكلا.

وكانت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، قد برمجت، الفصل في طلب الطعن بالنقض في قضية كل من رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الأفسيو” علي حداد، والإخوة “كونيناف” ومن من معهم على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء مختلف القطاعات وولاة الجمهورية وبقية المتهمين، بتاريخ 27 ماي الجاري.

وكشفت مصادر ” الشروق”، أن الملفين سيتم الفصل فيهما في نفس اليوم، بحضور دفاع المتهمين، حيث يبقى رفض الطعون وارد ، كما حدث مع ملفي محي الدين طحكوت و مراد عولمي، حيث رفضت غرفة الاتهام لدى ذات الجهة القضائية الاثنين طلب الطعن النقض مضمونا وشكلا، فيما قبلت طعن النيابة العامة، وفي حالة قبول الطعون المتعلقة بالإخوة ” كونيناف” وعلي حداد ومن معهم فإن الملفين سيتم إحالتهما مجددا على مجلس قضاء الجزائر لبرمجة المحاكمة الثالثة بتشكيلات قضائية جديدة.

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التعليقات
1
  • FATI

    IL FAUDRA ETUDIER LE STATUT TECHNIQUE CAR CEST LE SEUL POSTE QUI NA pas ETE PRIS EN CONSIDERATIONÉ COMME LE STATUT DEUA DANS TOUS LES DOMAINES DE LA FONCTION PUBLIQUE MERCI.

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