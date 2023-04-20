المحكمة العليا في السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال عيد الفطر
أعلنت المحكمة العليا في السعودية يوم الخميس، أن الجمعة 21 أفريل، سيكون أول أيام عيد الفطر. بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال من العام الهجري 1444.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية في المملكة، فقد تمكّن راصدون في محطتي تمير وحوطة سدير، من رؤية هلال الشهر، الذي يؤذن بتمام شهر رمضان 29 يوما.
فيديو | مراسل #الإخبارية خالد الربعي: رؤية هلال شوال في حوطة سدير pic.twitter.com/RwY8bkxrwu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2023
سلطنة عُمان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال عيد الفطر
بالمقابل، أعلنت سلطنة عُمان مساء الخميس، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1444. ليكون يوم الجمعة 21 أفريل متمّما لشهر رمضان.
بناء على ذلك، يكون السبت 22 أفريل، أول أيام عيد الفطر. حسب ما ذكره مفتي سلطنة عُمان العام أحمد الخليلي.
🔴 #عاجل : عدم ثبوت رؤية الهلال ، وغداً الجمعة هو المكمل لشهر #رمضان والسبت أول أيام #عيد_الفطر السعيد 1444 هـ
— تلفزيون سلطنة عُمان (@OmanTVGeneral) April 20, 2023
هكذا تستعدّ مراصد السعودية لتحرّي هلال عيد الفطر (فيديو)
وأظهر مقطع فيديو نشره مرصد جامعة المجمعة الفلكي في السعودية، استعدادات المرصد لتحرّي هلال شهر شوال للعام الهجري 1444 أمسية الخميس 20 أفريل.
ويبدو من الفيديو، أن المرصد قد نصب عدّة أجهزة تلسكوب في مكان مفتوح، لرصد الهلال الذي يؤذن بقدوم عيد الفطر، وتمام شهر رمضان.
الآن |
يستعد مرصد #جامعة_المجمعة الفلكي لرصد هلال شهر شوال لهذا العام 1444 هـ . pic.twitter.com/ulXxnQRUjr
— جامعة المجمعة (@umajmaah) April 20, 2023
هذه الدول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر
وتتحرّى معظم الدول العربية والإسلامية هلال شهر شوال 1444ه الذي يؤذن بتمام شهر رمضان، وقدوم عيد الفطر، مساء الخميس 20 أفريل.
وأعلنت السلطات في كلّ من سلطنة عُمان وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت. لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.
وهو نفس ما ذهبت إليه الجهات التي تمثل المسلمين في أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان. حسب ما رصده مركز الفلك الدولي في الإمارات.
عاجل: لغاية الآن أعلنت كل من أندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون يوم السبت 22 إبريل، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء اليوم الخميس.
وأعلنت ذلك أيضا الجهات التي تمثل المسلمين في كل من: أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان. pic.twitter.com/EInc93NBIS
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 20, 2023