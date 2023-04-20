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المحكمة العليا في السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال عيد الفطر
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المحكمة العليا في السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال عيد الفطر

الشروق أونلاين
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المحكمة العليا في السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال عيد الفطر
ح.م
مرصد جامعة المجمعة في السعودية

أعلنت المحكمة العليا في السعودية يوم الخميس، أن الجمعة 21 أفريل، سيكون أول أيام عيد الفطر. بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال من العام الهجري 1444.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية في المملكة، فقد تمكّن راصدون في محطتي تمير وحوطة سدير، من رؤية هلال الشهر، الذي يؤذن بتمام شهر رمضان 29 يوما.

سلطنة عُمان تعلن عدم ثبوت رؤية هلال عيد الفطر

بالمقابل، أعلنت سلطنة عُمان مساء الخميس، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1444. ليكون يوم الجمعة 21 أفريل متمّما لشهر رمضان.

بناء على ذلك، يكون السبت 22 أفريل، أول أيام عيد الفطر. حسب ما ذكره مفتي سلطنة عُمان العام أحمد الخليلي.

هكذا تستعدّ مراصد السعودية لتحرّي هلال عيد الفطر (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو نشره مرصد جامعة المجمعة الفلكي في السعودية، استعدادات المرصد لتحرّي هلال شهر شوال للعام الهجري 1444 أمسية الخميس 20 أفريل.

ويبدو من الفيديو، أن المرصد قد نصب عدّة أجهزة تلسكوب في مكان مفتوح، لرصد الهلال الذي يؤذن بقدوم عيد الفطر، وتمام شهر رمضان.

هذه الدول تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

وتتحرّى معظم الدول العربية والإسلامية هلال شهر شوال 1444ه الذي يؤذن بتمام شهر رمضان، وقدوم عيد الفطر، مساء الخميس 20 أفريل.

وأعلنت السلطات في كلّ من سلطنة عُمان وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، أن عيد الفطر سيكون يوم السبت. لعدم ثبوت رؤية هلال شوال.

وهو نفس ما ذهبت إليه الجهات التي تمثل المسلمين في أستراليا وتايلند وسنغافورة واليابان. حسب ما رصده مركز الفلك الدولي في الإمارات.

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