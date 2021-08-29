المحلل السياسي عبد القادر سوفي: المغرب دولة مارقة ولا يؤتمن جانبها

اعتبر المحلل السياسي عبد القادر سوفي، قرار الجزائر بقطع علاقاتها مع المغرب بـ”أنه أضعف الإيمان وجاء في وقته”، واصفا الجارة الغربية للجزائر بالـ “دولة مارقة ولا تفي بعهودها ولا يؤتمن جانبها”.

و لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الأحد، أكد سوفي أن “قطع العلاقات مع المغرب وإن كان أضعف الإيمان إلا أنه أتى في وقته لما كان يتطلع إليه الشعب الجزائري بناء على كل ما رآه من خبث ومكر في مخرجات سلطة المغرب”.

وأوضح “أقول إن الجزائر لم يعرف لها بلد عدو في العالم، بل هي دولة مسالمة وتواقة للحرية وتدافع عنها لأن مركزية الجزائر في دول العالم الثالث جعل منها دولة فاعلة في الخير ، ربما العداء الوحيد مبني على المواقف المقدسة بالنسبة للجزائر خاصة فيما يخص قضية فلسطين”.

ووصف ضيف القناة الأولى المغرب بـ “الدولة المارقة التي لا يؤتمن جانبها” قائلا ” هناك خطاب رسمي متناقض في السلطة المغربية ، وهو ما يجعل المغرب دولة مارقة لا تفي بعهودها ولا يمكن أن يثاق فيها لأنها بالرغم من حدودها الضيقة إلا أنها جعلت العداء في كامل جيرتها (مع الجزائر وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وموريتانيا)”.

واستطرد ” التاريخ سجل خيانات متكررة للمغرب ضد الجزائر، وقد بدأت، على الأقل، منذ خيانة السلطان المغربي للأمير عبد القادر ثم وشاية الأمير الحسن الثاني – أنذاك- بالقادة الجزائريين وتحويل طائرتهم التي كانت تقلهم، والاعتداء السافر على الجزائر في حرب الرمال سنة 1963 و في 1976 طرد أكثر من 20 ألف جزائري من المغرب وتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم وغيرها من الخيانات والغدر. في الحقيقة المغرب تحول إلى بلد وظيفي ومنصة لكل الأعداء خاصة الكيان الصهيوني”.

وبشأن تصريحات ممثل الكيان الصهيوني ضد الجزائر، شدد المحلل السياسي عبدالقادر سوفي على أن ” تصريح ممثل الصهيون لو جاء من أرض غير أرض عربية أو جارة، لتعاملت معه الجزائر كأنه “لا حدث”، لكن أن يأتي من الباب الخلفية للجزائر هنا يكمن مربط الفرس”.

وتابع “يظن صناع القرار في المغرب أنهم يستعملون الكيان الصهيوني من أجل تحقيق مصالح ضيقة وهي الاستحواذ على الصحراء الغربية، لكنهم مخطئون في ذلك. الملك في المغرب يرأس العرش فقط أما من يحكم فهو اللوبي الصهيوني الذي يصنع القرار بما يتماشى مع مصالحه لأن السقطات المغربية في علاقاتها مع الجزائر لا تنتهي مثل سقطة ممثله الدبلوماسي في الأمم المتحدة ، وقد رأينا أيضا كيف كان العاهل المغربي وهو يلقي خطابه وكأنه كان يتعرض لإملاءات وضغوط ولا يعرف ما يحدث في حقيقة الـأمر”.