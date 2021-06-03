قال المحلل السياسي، مصباح مناس، الخميس، أن الجزائر تتجه نحو حكومة إئتلافية بعد الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 جوان الجاري.

وأكد مصباح خلال نزوله ضيفا عبر برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن الدولة وفرت كل الضمانات والإمكانيات لنزاهية العملية السياسية.

وأوضح المتحدث أن تعبير المواطنين عن أصواتهم في الإستحقاق المقبل مهم لتشكيل برلمان سيكون حسبه الأفضل.

وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ الجامعي أن الجزائر تتجه نحو التأسيس لبرلمان جديد سيكون أفضل من سابقيه بغض النظر عما ستفرزه النتائج في ظل التحديات الداخلية وكذا الظروف الإقليمية المحطية بنا.

وقال ” أعتقد أن المرحلة المقبلة حساسة وما يهمنا هو الإستقرار السياسي لأن إنهاء هذه الورشة (التشريعيات) سينقل الجزائر إلى مرحلة أفضل من الإستقرار”.

وحسب مناس فإن البرلمان المقبل تنتظره مهمة كبيرة تتعلق أساسا بتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالنظر للظروف الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة.