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الجزائر

المحلل السياسي مناس مصباح: نسبة المشاركة في التشريعيات معقولة جدا

الشروق أونلاين
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المحلل السياسي مناس مصباح: نسبة المشاركة في التشريعيات معقولة جدا

وصف المحلل السياسي مصباح مناس نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالمعقولة جدا، مرجعا العزوف إلى سياق التحول الذي تعرفه الجزائر.

وقال مناس لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، الأحد، إن النتائج الأولية التي تمخضت عنها التشريعيات ينبغي أن تقارب في سياقها التاريخي ضمن ما وصفه بالمخاض العسير الذي تعرفه الجزائر.

وأضاف في قراءة أولية لنتائج التشريعيات، أن هذه الأخيرة يجب أن تقرأ في سياقها الصحيح ضمن “المخاض العسير”، مشيرا إلى تأثير الأزمة الصحية العالمية، من جهة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق آخر توقع ضيف الصباح أن يكون البرلمان المقبل أحسن من سابقيه، “بغض النظر عن التحالافات والائتلافات”.

المحلل السياسي مناس مصباح: نتجه نحو حكومة ائتلافية

قال المحلل السياسي، مصباح مناس، أن الجزائر تتجه نحو حكومة إئتلافية بعد الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 12 جوان الجاري.

وأكد مصباح خلال نزوله ضيفا عبر برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الخميس 3 جوان، أن الدولة وفرت كل الضمانات والإمكانيات لنزاهية العملية السياسية.

وأوضح المتحدث أن تعبير المواطنين عن أصواتهم في الإستحقاق المقبل مهم لتشكيل برلمان سيكون حسبه الأفضل.

وفي هذا الصدد، يرى الأستاذ الجامعي أن الجزائر تتجه نحو التأسيس لبرلمان جديد سيكون أفضل من سابقيه بغض النظر عما ستفرزه النتائج في ظل التحديات الداخلية وكذا الظروف الإقليمية المحطية بنا.

وقال ” أعتقد أن المرحلة المقبلة حساسة وما يهمنا هو الإستقرار السياسي لأن إنهاء هذه الورشة (التشريعيات) سينقل الجزائر إلى مرحلة أفضل من الإستقرار”.

وحسب مناس فإن البرلمان المقبل تنتظره مهمة كبيرة تتعلق أساسا بتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالنظر للظروف الجيوسياسية الإقليمية التي تعرفها المنطقة.

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التعليقات
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  • ابونواس

    خلي ازيد المزيود...ونسميه زيد أو بوزيد.................بكل ديمقراطية أقول أن الاقبال الشعبي على الحملات الانتخابية تكاد تكون منعدمة..في أغلب المدن والولايات...القاعات خالية الا من بعض أفراد ومنخرطي أو منتسبي الجمعيات السياسية...فاذا كان الاقبال الشعبي على (الأعراس )فكيف تقيم نجاح العرس..يا مناس أو مصباح؟

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  • المتأمل

    يقول هذا الأستاذ : الجزائر تتجه نحو التأسيس لبرلمان جديد سيكون أفضل من سابقيه ... كلامك صائب وخاصة وغالبية المترشحين لا علاقة لهم بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد وهم أبعد عنها بعد السماوات عن الأرض أي أميين سياسيين أي لم يمارسوا السياسة يوما ولم ينخرطوا في أحزاب أي شباب بطال يبحثون عن مناصب شغل . لا ثقافة سياسية لديهم ولا علم لهم بخبايا وأسرار التمثيل البرلماني : وظيفتهم وصلاحياتهم وواجباتهم ... بل لا علم لهم الا بكم يتقاضون في نهاية كل شهر . فمبروك

    -2

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