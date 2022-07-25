المحليون في هروب تاريخي إلى قارات العالم الخمس

من البحرين إلى كرواتيا إلى الولايات المتحدة

ما يحدث في هذا الميركاتو الصيفي في الجزائر، هو أمر غريب وفريد من نوعه، ففي الوقت الذي تقوم الأندية الجزائرية جميعا بانتداب لاعبين من القارة السمراء من الكامرون وليبيريا وحتى بوتسوانة وتونس كما فعل أولمبي الشلف، يقوم عدد كبير من اللاعبين المحلين بالتواصل مع المناجرة المحليين من أجل الحصول على عقد احترافي من أجل كسب مكانة في العالم، والأمر لا يقتصر على اللاعبين العاديين وإنما طال بالخصوص من كانوا نجوما في أنديتهم.

فما قام به اللاعب منصف بقرار نجم وفاق سطيف الذي تذوق الموسم الماضي بلوغ الدور النصف النهائي من رابطة أبطال إفريقيا، ولم يخرج سوى أمام الاهلي المصري، طار إلى كرواتيا من أجل تقمص ألوان فريق متواضع جدا يدعى إيتسرا، كما فاجأ مدلل الشناوة الهاجم فريوي، الجميع، بالإمضاء لفريق من مملكة البحرين، وليس مع ناديها الشهير المحرق البحريني وإنما مع فريق يسمى الخالدية، ولا يمكن تصوّر متابعة جمال بلماضي لدوري البحرين من أجل متابعة الهداف فريوي.

وتبقى المفاجأة الكبرى في تقمّص حارس وفاق سطيف المخضرم خذايرية الذي أمضى مع المشعل السعودي، ولا تغامر الملكة العربية السعودية من دون التوقف مع فريق القيصومة الذي سيلعب موسمه القادم بثلاثي جزائري، ويتعلق الأمر بأشرف بودرامة الذي كان يلعب في بن زرت وجاوشي ابن بن عكنون وخالد ناش المستقدم من مقرة، لكن المفاجأة، هي أن لاعب جمعية عين امليلة فارسي أمضى مع كولومبوس الأمريكي.

لا يمكن لكل هؤلاء الهاربين أن يقنعوا أي جزائري، بأنهم يبحثون عن رفع مستواهم الاحترافي، وهدفهم تقمص ألوان المنتخب الجزائري، لأن البطولات والفرق التي تم اختيارها، ليست معروفة، ما يعني أن بعض المغادرين، إنما يريدون الهجرة أو الهروب إلى الخلف، وربما الحصول على أوراق الإقامة، ليس إلا.

في المواسم الماضية سمعنا ببلاد جديدة صارت تستقطب اللاعبين، ومنها دولة إيران، وصارت الصورة لتي يقدمها هؤلاء تبين بأن هناك أمر لم يتم الكشف عنه في الفترة الأخيرة.