المحليون يستهلون تربصهم وبوقرة يسلط الضوء على عدة نقاط

استهل المنتخب الوطني للمحليين، أمسية الأحد، تربصه التحضيري، بالمركز التقني لسيدي موسى، قبل التنقل إلى الدوحة.

وعرفت الحصة التدريبية الأولى من التربص، حضور اللاعبين المحليين الذين حملتهم القائمة، مع غياب لاعبي النجم الساحلي بالإضافة إلى نبيل لعمارة مدافع النادي الإفريقي.

وأشرف على الحصة التدريبية، المدرب مجيد بوقرة، بمعية مساعديه الجديدين جمال مصباح ومحمد بن حمو، وجرت التدريبات في أجواء مثالية.

هذا، وخضع أشبال المدرب مجيد بوقرة، لتحاليل الكشف عن كورونا، تحسبا لتنقلهم الإثنين، إلى الدوحة القطرية، لخوض المباراتين الوديتين أمام كل من سوريا وبورندي.

وأكد المدرب مجيد بوقرة، في حوار له للموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه يراهن على نجاح تربص قطر، كما قدم أسباب تحويل المعسكر الإعدادي إلى الدوحة حيث قال: ” يعاني المحليون من التعب والإرهاق، والتنقل إلى قطر فرصة لهم من أجل الخروج من الجزائر وتغيير الأجواء، بعد موسم طويل وشاق”.

وأضاف “الماجيك”: ” التربص في قطر كذلك سيكون فرصة للاعبي البطولة المحلية من أجل التعود على الأجواء هناك، قبل خوض كأس العرب شهر ديسمبر المقبل”.

وعن التعداد، تأسف بوقرة لغياب العديد من العناصر الهامة في تشكيلته، بسبب احترافها في أوروبا، وتمنى لكل من عمورة وغشة وقادري وأدم زرقان التوفيق والسير على خطى سليماني وعطال وبن سبعيني..

كما تحدث بوقرة عن بعض الأسماء الغائبة عن التشكيلة، على غرار الحارس عبد الرحمن مجادل، الذي قال بأنه تركه تحت تصرف الناخب الوطني جمال بلماضي تحسبا لتربص المنتخب الأول، فيما أكد أن عدم تواجد سعيود في القائمة يعود لانتقال اللاعب في فترة التربص إلى السعودية لترسيم انضمامه إلى نادي الطائي.