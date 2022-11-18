“المحليون” يواجهون سيراليون في ثاني لقاء تحضيري

اللقاء ينطلق السبت بداية من الساعة الرابعة زوالا

يواجه السبت المنتخب الوطني للمحليين نظيره السيراليوني بداية من الساعة الرابعة وزوالا في إطار المرحلة الثانية من التحضيرات بمدينة الفجيرة الإماراتية، استعدادا لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين الشان 2022 المؤجلة إلى 2023 والمقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري.

فبعد المرحلة الأولى من الاستعدادات التي انطلقت المنصرم بالشارقة،أين أجرى “الخضر” تربص إعدادي تخلله لعب مقابلة ودية ضد منتخب سوريا الأول (1-0)، يحرص الناخب الوطني مجيد بوقرة على مواصلة العمل مع أشباله بنفس الوتيرة من خلال الإعداد الجيد لمواجهة سيراليون الودية.

وتحسبا لهذه المواجهة أجرى المنتخب الوطني، حصة تدريبية أولى بالملعب الذي سيحتضن ودية سيراليون، وهي الحصة التي تركز العمل فيها على عدة جوانب أهمها تلك المتعلقة بالجانب الفني والتكتيكي، وتضمن برنامج الحصة الثانية المسطرة حصة خاصة بتقوية العضلات تكون متبوعة بحصة تدريبية وحصة علاج.

وخلال نهائيات الكأس القارية للمحليين، سيلعب المنتخب الجزائري بملعب براقي ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات ليبيا، إثيوبيا وموزمبيق. تجدر الإشارة، أنه تم تقسيم المنتخبات الـ 18المشاركة في البطولة القارية على ثلاث مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، مقابل ثلاث منتخبات في المجموعتين الأخريين.

ويتأهل الأولان عن المجموعات الأولى والثانية والثالثة للدور ربع نهائي، فيما يتأهل لنفس الدور صاحبا المركز الأول فقط للمجموعتين الرابعة والخامسة.