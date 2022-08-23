المحليّات الجزئية: 5 أحزاب سياسية تسحب استمارات الترشّح

رسّمت خمسة أحزاب سياسية وستّ قوائم حرّة نيتها في الترشّح للانتخابات المحلية الجزئية في بعض بلديات ولايتي بجاية وتيزي وزو، عن طريق سحب استمارات التوقيعات.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية مساء الإثنين، عن المندوبية المحلية لسلطة الانتخابات، فقد قامت أحزاب جبهة التحرير الوطني، جبهة القوى الإشتراكية، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة الشباب الجزائري، وجبهة المستقبل، بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات للترشّح في المحليّات الجزئية المقرر إجراؤها يوم 15 أكتوبر.

كما سحبت استمارات الترشّح القوائم الحرّة: إمناين الخير، وتاغماتس لبلدية آيت بوهدي، و تاسقاموتس نوسيرم، وتاغماتس، وتاغجدا، وتغري بقدود لبلدية آيت محمود.

وتعكف هذه التشكيلات حاليا على توثيق استمارات اكتتاب التوقيعات، قبل انتهاء مهلة إيداع الاستمارات منتصف نهار الخميس المقبل.

بيان من سلطة الانتخابات حول المحليّات الجزئية في بجاية وتيزي وزو

وفي 18 جويلية 2022، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في بيان، عن شروعها في تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات للراغبين بالترشح للمحليّات الجزئية التي قُرّر إجراؤها في بعض بلديات الوطن.

وجاء في بيان السلطة:”يتمّ سحب الاستمارات من قبل ممثل الراغبين بالترشح من الأحزاب السياسية أو المترشحين الأحرار، لدى المندوبية الولائية لسلطة الانتخابات”.

وبهدف تسهيل عملية التصديق على الاستمارات، وسّع قرار صدر عن رئيس السلطة محمد شرفي من قائمة المؤهلين قانونيا لذلك، لتشمل:

الأمناء العامّين للبلديات،

الموثقين،

المحضرين القضائيين،

محافظي البيع بالمزايدة،

المترجمين الرسميين،

مدراء التقنين والشؤون العامة،

مدير الإدارة المحلية بولاية الجزائر،

رؤساء الديوان بالمقاطعات الإدارية،

رؤساء المصالح بمديرية التقنين والشؤون العامة،

رؤساء الدوائر،

رؤساء المشاريع بولاية الجزائر،

الأمناء العامّين للدوائر.

انتخابات محلية جزئية في بعض بلديات بجاية وتيزي وزو يوم 15 أكتوبر

وقد وقع رئيس الجمهورية يوم الأحد، مرسوما استدعى بموجبه الهيئة الانتخابية لانتخابات محلية جزئية في بلديات تابعة لولايتي بجاية وتيزي وزو يوم 15 أكتوبر.

ويتعلق الأمر حسب بيان للرئاسة، بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية لبلديات:

فرعون، مسيسنة، توجة، وأقبو، بولاية بجاية.

وبلديات:

آيت محمود وآيت بومهدي، بولاية وتيزي وزو.

وقد حُدّد تاريخ إجراء هذه الانتخابات الجزئية بيوم 15 أكتوبر 2022. كما يتضمن المرسوم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 جويلية 2022.