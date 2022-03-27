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مطالب برفع الضرائب عن المادة الأولية لصناعة الكتاب.. مصطفى ماضي:

المحيط معاد للنشر.. والجيل الجديد لا يقرأ بالعربية ولا بالفرنسية

زهية منصر
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المحيط معاد للنشر.. والجيل الجديد لا يقرأ بالعربية ولا بالفرنسية

طالب مهنيو الكتاب بتحرير سوق صناعة الكتاب بالجزائر، وخاصة رفع الضرائب على المادة الأولية وفي مقدمتها الورق الذي تضاعف بنسبة 40 في المائة، إضافة إلى ضرورة إصلاح المنظومة المالية والبنكية في بلادنا، التي لا تسمح بتحويل الأموال عند شراء حقوق النشر والترجمة والأعمال المشتركة مع الدور الأجنبية، ما يجعل الكتاب الجزائري غير قادر على المنافسة الخارجية. وهذا ما يدفع بالناشر الجزائري عادة إلى الطباعة في المشرق هروبا من الأعباء التي تثقل صناعة الكتاب في بلادنا.

وأوضح مصطفى ماضي لدى تدخله في ندوة صناعة الكتاب والتي نظمتها النقابة الوطنية لناشري الكتب أن المحيط في الجزائر معاد لصناعة الكتاب ولا يشجع على النشر ولا الترجمة ولا حتى تسويق الكتاب. وأردف ماضي لدى تدخله في الندوة انطلاقا من تجربته كناشر أن شراء الحقوق والتعامل مع الدور الأجنبية تجعل من الناشر الجزائري موضع شبهة وكأنه مهرب للأموال، وهو يحاول أن يجد طريقة لدفع حقوق المتعاملين والشركاء الأجانب. وفي معرض حديثه عن توزيع الكتاب والمقروئية، فقد أكد مصطفى ماضي أن الجيل الجديد لا يقرأ بالعربية ولا بالفرنسية لأن القراءة تقاليد تنشأ مع الأسرة والمدرسة التي لم تعد تقوم بدورها في هذا الاتجاه فضلا عن شبكة المكتبات التي تدهورت، بل انعدمت.

من جهته، دعا رئيس النقابة الوطنية لناشري الكتب أحمد ماضي إلى تفعيل مختلف صيغ الدعم الموجودة على مستوى وزارة الثقافة ووزارة التجارة مثل دعم فتح المكتبات والمشاركة في المعارض الخارجية. وأضاف رئيس النقابة أن مشاكل الكتاب هي سلسلة متكاملة لا يمكن حلّها دون حضور جميع الأطراف على نفس طاولة النقاش وإيجاد الحلول مؤكدا في السياق ذاته أن السوق الجزائرية واعدة جدا في هذا المجال شرط إعادة النظر في المنظومة القانونية والبنكية وتوفير آليات العمل.

في جانب تسويق الكتاب والإشهار، قال محمد ساري إن الناشرين لا يهتمون عادة بتوصيل الكتاب إلى القارئ ولا يقومون بالإشهار والتسويق فضلا عن الاهتمام بصورة الكاتب والكتاب وحضوره في الفضاءات العامة والمكاتبات في المناطق الداخلية داعيا إلى طرح الأسئلة حول الأسباب التي هجرت الكتاب الجزائريين سواء نحوى المشرق إذا كانوا يكتبون بالعربية أو البلدان الغربية وخاصة فرنسا إذا كانوا يكتبون بالفرنسية.

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