المخابرات الإسبانية تكتشف خليّة تجسّس بقنصلية المغرب في مدريد

ذكرت صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية، أن جهات قضائية في البلاد رفضت منح الجنسية لرعية مغربي لتورّطه في قضية تجسّس لفائدة المخابرات المغربية.

وتعود قضية التجسّس إلى ما قبل فترة تفشّي وباء كورونا في العالم، حيث تمكّنت المخابرات الإسبانية من اكتشاف أمر المتّهم، وهو وكيل قنصلي مغربي جنّدته الرباط لأغراض مشبوهة.

وتوصّلت المخابرات الإسبانية إلى وجود تعاون وثيق للمتورّط الذي أشارت له الصحيفة باسم “دون غابرييل”، مع المخابرات المغربية، منذ وصوله إلى إسبانيا في عام 2016.

بالمقابل، ينفي المتّهم ضلوعه في أي تعاون مع المخابرات المغربية، مؤكدا أن عمله في القنصلية المغربية يقتصر على إدارة الجوازات.