المخابرات المغربية تروج لوساطات وهمية مع الجزائر

نقل موقع محسوب على المخابرات المغربية مزاعم حول اشتراط الجزائر على وسطاء وقف الرباط كل تعاون عسكري وأمني مع الاحتلال الاسرائيلي لاعادة العلاقات وهي معلومات وصفها مصدر مسؤول بالخيال..

ونقل موقع “ماغريب انتيليجونس” المعروف بتبعيته للمخابرات المغريية إن هذا ما أبلغه الجانب الجزائري لوسطاء من المملكة العربية السعودية بشأن إمكانية استئناف العلاقات مع الرباط.

وليست المرة الأولى التي ينقل فيها هذا الموقع معلومات مماثلة أغلبها مضللة بشكل يطرح تساؤلات حول سبب لهفة السلطات المغربية للبحث عن وساطة مع الجزائر والترويج لقصص خيالية حول الأزمة.

وقال مصدر جزائري لموقع الشروق أون لاين بشأن هذه المعلومات إن “ما جاء في المقال ما هو الا نسيج من أكاذيب واستفزازات تثير الشفقة” .

وأوضح إن “هذا الموقع مسير من قبل المخابرات المغربية ومعلوم إنها متخصصة في المناورات والتلاعب الخبيث الموجه ضد الجزائر” .

ومعلوم إن الجزائر رفضت سابقا الوساطة مع المملكة المغربية علنا، بحكم أن قطع العلاقات جاء كحل أخير لحملات ومؤامرات لا تتوقف ضدها من الرباط منذ الاستقلال عام 1962.

وسبق لوزير الخارجية رمطان لعمامرة أن أكد أن الجزائر كانت مجبرة على هذه الخطوة بعد أن توصلت إلى قناعة أن النظام المغربي لن يستمع لصوت العقل ولن يغير طبيعته في التآمر ونقض الوعود ووصل حد فتح منابره لوزير صهيوني للتهجم على الجزائر.