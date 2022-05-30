المخترع بلقاسم حبة يقدم 6 نصائح لفائدة الطلبة أصحاب المشاريع

شدّد العالم الجزائري بلقاسم حبة، على ضرورة تكوين الطلبة حاملي الأفكار المبتكرة في فن الإقناع للحصول على تمويل لمشاريعهم، كما قدم مجموعة من النصائح لضمان نجاح هذه المشاريع.

وخلال يوم دراسي حول “المقاولاتية، قدّم حبة محاضرة عبر تقنية التحاضر عن بعد بقاعة المحاضرات الكبرى لجامعة الإخوة منتوري، أبرز فيها أهمية تخصيص مقياس خلال المشوار الدراسي الجامعي لتطوير مهارات الطالب في كيفية تقديم الفكرة بشكل جيد وشرح قيمتها، والفوائد التي يمكن أن تجلبها وطرق إقناع المستثمرين أو مختلف الممولين مثل البنوك أو أصحاب الشركات، وذلك من أجل الحصول على التمويل الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لتجسيد الأفكار المبتكرة.

ولدى عرضه لتجربته في مجال المقاولاتية، أبرز العالم الجزائري أنّه يجب على الطالب تتبع خطوات معينة لضمان نجاح مشروعه أهمها:

1- أن يكون الهدف من المؤسسة الناشئة هو الرغبة في إيجاد حل لمشكل معين للمجتمع

2- التحضير الجيد لخطوات تجسيد المشروع

3- إعداد مخطط أعمال واختيار أعضاء أكفاء ضمن فريق العمل

4- تحديد الأهداف والفوائد

5-ضرورة معرفة السوق والزبائن والمتعاملين الاقتصاديين جيدا قبل الانطلاق في تجسيد الفكرة

6- الإلمام بطرق حماية الاختراع.