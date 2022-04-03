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المخرجة يمينة بشير شويخ في ذمة الله

الشروق أونلاين
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المخرجة يمينة بشير شويخ في ذمة الله
ح.م
المخرجة الراحلة يمينة شويخ

توفيت الكاتبة والمخرجة الجزائرية يمينة شويخ، الأحد، عن عمر ناهز الـ 68 عاما.

ونعى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفاة الكاتبة والمخرجة يمينة بشير شويخ في منشور له على صفحته الرسمية عبر فيسبوك.

وبدأت مسيرة المخرجة  يمينة بشير شويخ في السينما في عام 1973، عندما انضمت للمركز الوطني للسينما الجزائرية.

و شاركت في عدة أفلام سينمائية مغاربية هامة منها: عمر قتلتوا الرجلة (1976) لمخرجه مرزاق علواش والرياح الرملية لمحمد الأخضر حمينة (1982).

وفي وقت لاحق أصبحت تتحمل مسؤولية تحرير معظم إنجازات زوجها محمد شويخ  ومن بين هذه الأفلام: القلعة (1989)، يوسف، أسطورة النائم السابع (1993)، سفينة الصحراء (1997)، دوار النساء (2005)، وكذلك أعمال عكاشة تويتة كفيلم صرخة من الرجال (1994).

وكان أول فيلم قد أخرجته الراحلة يمينة شويخ “رشيدة” (2002) بعد أن استغرقت حوالي 5 سنوات لإنجازه منذ 1996 ونال العديد من الجوائز في عدة مهرجانات حيث رشح لنيل جائزة نظرة ما في مهرجان كان لسنة 2002.

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