المخرج التلفزيوني والسينمائي نور الدين بن عمر في ذمة الله

الشروق أونلاين
توفي المخرج التلفزيوني والسينمائي نور الدين بن عمر عن عمر ناهز 74 سنة، حسب ما أستفيد لدى المديرية المحلية للثقافة والفنون.

وترك الفقيد بصمة كبيرة في الشاشة الصغيرة والكبيرة حيث ساهم في إنتاج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية بالمحطة الجهوية للمؤسسة الوطنية للتلفزيون بوهران.

وكانت بدايته في سنوات السبعينيات بالمعهد الموسيقى البلدي “أحمد وهبي”, حيث تعلم فنون المسرح وعمل كممثل ومخرج مسرحي, وبعدها التحق بالتلفزيون الذي برز فيه من خلال انجاز أعمال فنية وأفلام وثائقية وحصص على غرار ” لقاء” و “قوز قزح”.

وكان للراحل، الذي كرس حياته لخدمة الفن، الفضل في اكتشاف العديد من الوجوه الفنية التي أثرت على المشهد الفني و الثقافي محليا و وطنيا.

