المخرج دليل بلخودير ضمن لجان تحكيم دولية لمهرجانات سينمائية أوروبية

تزامنا مع احتفالات الدورة 48 من مهرجان البوابة الرقمية و الفيلم القصير:

أعلنت إدارة مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير بعنابة، عن اختيار المخرج الدكتور دليل بلخودير ضمن لجنان تحكيم دولية لمهرجانات سينمائية أوروبية، على غرار الدورة السابعة لمهرجان، confini de medeterraneo med –limes، في الفترة الممتدة بين 23 إلى 25 ماي 2024 بمدينة ساليرنو الإيطالية.

وهو مهرجان دولي للأفلام القصيرة، تنظمه المؤسسة الدولية للتعاون وتنمية البحر المتوسط. ويركز هذا المشروع في مجمله على القضايا الراهنة، مثل، دراما الهجرة وندرة الموارد المائية والغداء، وتلبية احتياجات الملايين من الناس، والتأمل في الثقافات الأخرى من خلال الأفلام المعروضة. كما سوف يكون الدكتور دليل بلخودير كذلك، عضوا في لجنة التحكيم الدولية للدورة الخامسة لمهرجان maghreb film festival، في الفترة الممتدة من 30 ماي إلى 2 جوان 2024بهولندا، والذي سوف يكون مناسبة، لعرض العديد من الأفلام من دول المغرب العربي، في ست مواقع في مدينتي هارلم وأمستيردام.

وتضم القائمة خلال هذا الحدث 10 أفلام روائية و 11 فيلما قصيرا، لمخرجين أفارقة مستقلين، على غرار تونس والجزائر، المغرب بالإضافة إلى بلدان إفريقية، بحضور مخرجين وممثلين لمناقشة محتويات هذه الأفلام مع الجمهور. وللذكر فإن هذا المهرجان المغاربي هو مبادرة من الأخوين حكيم وكريم طرايدية، مخرجان وكتاب سيناريو، من مواليد البسباس بالجزائر. وتتزامن هذه المشاركة الدولية للدكتور دليل بلخودير مع احتفالات الدورة 48 من مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير قي الجزائر وإفريقيا وكدا الوطن العربي.الذي يشهد حضورا متواصلا بدون انقطاع مند أكثر من أربع سنوات.

هذا وقد وصرح الدكتور دليل بلخودير، مدير ومؤسس مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير، بهذه المناسبة، أنه في الأيام القليلة المقبلة، سوف تعلن إدارة المهرجان، عن جملة من المبادرات الجديدة والاتفاقيات المبرمة مع مهرجانات سينمائية عبر العالم، وهذا بهدف ترقية السينما الجزائرية، والتعريف بصناع الأفلام الجزائرية، وكدا تعميم الصورة ونشر الثقافة السينمائية بين الشباب خاصة.