المخزن مرعوب من جولة الرئيس تبون في الخليج العربي

ترقب شديد وتطويع لبيانات الانتصار المزيف

ينتاب نظام المخزن المغربي خوف شديد من الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى كل من قطر والكويت، ومما زاد من توجس الرباط، حيث تتابع الجارة الغربية خطوات الرئيس تبون في جولته الخليجية عن قرب، كما رصدت بعناية كبيرة مخرجات القمة التي جمعته بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذا زيارته إلى دولة الكويت، خوفا من حصول ما يقض مضاجع المملكة العلوية.

ويتخوف نظام المخزن من أن يحصل تقدم على صعيد ملفين اثنين، وهما القمة العربية المقبلة المرتقبة بالجزائر، والملف الثاني وهو الأكثر مصيرية بالنسبة للرباط، والمتمثل في القضية الصحراوية، التي عادت بعنفوان كبير في الآونة الأخيرة، وذلك بالرغم من الجهود المضنية التي يقوم بها نظام المخزن من أجل إبقائها بعيدا عن الأضواء.

وبعد الضربات التي تلقتها الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة على المستويين الإفريقي والأوروبي، تكفلت الصحافة القريبة من نظام المخزن، بتنويم الشعب المغربي عبر تقديم تحليلات وقراءات وحتى أخبار مغلوطة، عن نتائج الزيارة الأولى التي قادت الرئيس تبون إلى كل من دولتي قطر والكويت.

ولا يزال نظام المخزن المغربي تحت صدمة خسارته الرهان في دعم دولة الكيان الصهيوني في الحفاظ على العضوية بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي بعد تعليقها في القمة الأخيرة للاتحاد، كما لا تزال تداعيات مشاركة الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، في القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل الأسبوع المنصرم، تلقي بظلالها على الداخل المغربي المصدوم من تلك المشاركة.

وذهبت الأبواق الإعلامية التابعة لنظام المخزن حد التشكيك في البيان الختامي لقمة الرئيس تبون وأمير قطر، والذي تحدث عن دعم واضح للسلطات القطرية في احتضان الجزائر للقمة العربية المقبلة، كما جاء في البيان الذي أكد على “تثمين” الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، جهود الجزائر وحرصها على توفير الأجواء المواتية لنجاح هذه القمة، كما أكد على “استعداد دولة قطر لمساندة هذه المساعي الحميدة والمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة منها، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية على مختلف الأصعدة”.

ويأتي تأكيد دولة قطر على دعم جهود الجزائر في احتضان القمة العربية المقبلة، عكس توجهات نظام المخزن المغربي التي كان قد عبر عنها وزير خارجيته، ناصر بوريطة في حواره لقناة “فرانس 24″، والذي زعم بأن موعد القمة العربية لا يمكن تأجيله، فيما بدا دعوة لإلغاء تلك القمة.

الملف الآخر الذي يرعب نظام المخزن هو القضية الصحراوية، وقد اجتهد إعلام المخزن المغربي في تطويع بعض العبارات التي حملها البيان الختامي لإعلان زيارة الرئيس تبون إلى الدوحة، من أجل تسويقها في قالب انتصار مزيف، من خلال الترويج للوحدة الترابية للمغرب المزعومة، وهو الأمر الذي لا يوجد ما يشير إليه إطلاقا في البيان، حيث ركزوا على عبارة “قيم الوحدة والتضامن”، واعتبروها تخدم الطروحات المغربية بخصوص القضية الصحراوية، وذلك بالرغم من أن البيان يخص الجزائر وقطر وليس للمملكة المغربية أي دخل فيه.