“المخزن” “يسيّس” الرياضة مرة أخرى.. ويطبّع بـ”فخر” مع إسرائيل

انسحابات بالجملة للأندية المغربية من المنافسات العربية والإفريقية

لجأت الجامعة الملكية لكرة اليد، في الساعات الأخيرة، إلى خيار مقاطعة البطولة العربية للأندية البطلة المرتقب تنظيمها في تونس شهر سبتمبر الداخل، فضلا عن انسحاب نادي رجاء أغادير من المشاركة في البطولة الإفريقية للأندية البطلة لكرة اليد التي ستقام في تونس في الفترة ما بين 28 سبتمبر إلى 10 أكتوبر المقبلين.

وقالت الجامعة المغربية لكرة اليد في البيان الذي نشرته امس إن الأندية المغربية تنسحب من الدورة 37 للبطولة العربية لكرة اليد المزمع تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 27 سبتمبر القادم، والتي كان مقررا أن يشارك فيها نادي وداد السمارة.

بدوره، أعلن النادي الرياضي المكناسي لكرة السلة، إلغاء مشاركته في البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة السلة سيدات المقرر إجراؤها في مدينة نابل في تونس في الفترة ما بين 20 إلى 28 سبتمبر المقبل، وذلك حسب البيان الذي نشره النادي على صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، أمس، كما سار إتحاد الكاراتي على نهج سابقيه، عندما أعلن بدوره أيضا عن انسحاب المنتخب المغربي من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا التي ستقام في تونس بعد أقل من 10 أيام.

ويأتي قرار الجامعة المغربية للكرة الصغيرة بسبب الأزمة الدبلوماسية القائمة بين المغرب وتونس، على خلفية استقبال الرئيس التونسي قيس اسعيد لرئيس الصحراء الغربية إبراهيم غالي، وذلك على هامش القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي “تيكاد” الجارية في العاصمة تونس، علما أن المغرب كان قد اتخذ قرار عدم المشاركة في هذه القمة، إضافة إلى استدعاء سفيره في تونس حسن طارق للتشاور، احتجاجا على خطوة الرئيس التونسي قيس سعيد.

يحدث هذا في الوقت الذي رسمت فيه الجامعة المغربية لكرة القدم تنظيم مباراة ودية للمنتخب النسوي أمام نظيره من الكيان الصهيوني في قادم الأيام ليبارك بذلك نظام “المخزن” كل ما هو صهيوني تحت غطاء التطبيع الذي تنبذه كل دول المنطقة بما فيها الجزائر.