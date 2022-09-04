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اقتصاد
الوزارة تطلب برامج تقديرية للاحتياجات من المتعاملين

المخزون الصيدلاني وواردات 2023 على طاولة الحكومة

إيمان كيموش
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المخزون الصيدلاني وواردات 2023 على طاولة الحكومة
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فتحت وزارة الصناعة الصيدلانية ملف استيراد المنتجات الصيدلانية والطبية، وحجم الإنتاج الذي سيتم تموين السوق الوطنية به خلال ما تبقّى من أشهر لسنة 2022، مع تقدير احتياجات سنة 2023، سواء بالنسبة للمنتجين أو المستوردين، حيث طالبت المتعاملين الناشطين في المجال بتقديم ملفات كاملة حول وضعية مخزوناتهم وحاجتهم للاستيراد وكمية الإنتاج المتوقّعة وتسجيلها في المنصة الرقمية للوزارة لتكون تحت مرآى الحكومة.

وحسب تعليمة موجّهة للمتعاملين الصيدلانيين بتاريخ 31 أوت 2022 من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية، تحمل ترقيم 572، متعلقة بالبرامج التقديرية السنوية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية في إطار توفير المواد الصيدلانية، تُبلغ الوصاية المتعاملين أن إيداع النسخة الرقمية لبرامج الإنتاج بعنوان 2021 و2022 والبرامج التقديرية السنوية بعنوان سنة 2023 يتم ابتداء من 31 أوت إلى 17 سبتمبر الجاري.

وطالبت الوزارة المتعاملين بإرسال “برامج إنتاج واستيراد المواد الصيدلانية على مستوى المنصة الرقمية وبرامج الإنتاج والاستيراد بعنوان سنة 2021 وبرامج الإنتاج والاستيراد مع البرنامج التقديري للثلاثي الأخير للسنة الجارية، والبرنامج التقديري للاستيراد والإنتاج لسنة 2023، وذلك وفقا لتعليمات الدليل الذي يمكن تحميله عبر الموقع الإلكتروني للمنصة الرقمية”.

وبخصوص برنامج استيراد المسلتزمات الطبية فيتم تحميلها عبر ملف “إيكسيل”، مع تقديم كافة المساعدات التقنية للمتعاملين المعنيين من طرف مديرية أنظمة الإعلام والتوثيق للوزارة، التي أكدت إيلاء أهمية قصوى لتطبيق فحوى هذه التعليمة.

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