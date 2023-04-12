المدارس الراسبة تحت المجهر لرفع نجاحات “الباك” و”البيام”

جلسات تنسيقية مع المفتشين والمديرين للتقييم والتشخيص

شرعت مديريات التربية للولايات، في برمجة جلسات تنسيقية مع مفتشي التعليم الابتدائي ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، لأجل تشخيص وتحليل نتائج الثلاثي الثاني من الموسم الدراسي الجاري، على أن يتم البحث عن آليات وحلول عملية، لرفع مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ خلال الفصل الدراسي الثالث والأخير، ومن ثمة الارتقاء بنتائج البكالوريا و”البيام” دورة جوان 2023.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”الشروق” بأن مديري التربية للولايات قد شرعوا هذا الأربعاء، في برمجة لقاءات تنسيقية ماراطونية مع مفتشي التعليم الابتدائي ومديري المتوسطات والثانويات، قصد إخضاع نتائج الفصل الدراسي الثاني للتقييم والتحليل بشكل دقيق، ومن ثم تشخيص نقاط الضعف لدى التلاميذ، ثم الانتقال إلى مرحلة تحديد الأسباب التي تؤدي إلى بروز مشكلات بيداغوجية تربوية لديهم في كافة المواد عموما والمواد الأساسية أو المميزة للشعب بشكل خاص، لأجل تحقيق الهدف المبتغى وهو الارتقاء بنتائج الثلاثي الثالث والأخير.

وأضافت مصادرنا بأنه عقب انقضاء مرحلة تشخيص تجربة التلاميذ التعليمية، وفور حصولهم على صورة كاملة وواضحة عن أداء المتعلمين، فإن مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، مطالبون وجوبا بالقيام ببرمجة حصص مكثفة للدعم البيداغوجي، عبر المدارس التي سجلت تدنيا كبيرا في النتائج والتي لم تتجاوز بها نسبة النجاح 50 بالمائة، وهي الخطوات الواجب اتباعها لأجل تحضير كافة الممتحنين بيداغوجيا ونفسيا، لاجتياز امتحان تقييم مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي في دورته الأولى، بالإضافة إلى امتحاني شهادتي التعليم المتوسط دورة جوان 2023.

وبخصوص رزنامة ما تبقى من السنة الدراسية الجارية، أشارت المصادر ذاتها إلى أن التلاميذ وعقب استئنافهم لدروس الفصل الدراسي الثالث والأخير في 9 أفريل الجاري، سيتوقفون عن الدراسة بصفة اضطرارية يومي 21 و22 أفريل أو 22 و23 منه بسبب عيد الفطر المبارك، لتنطلق فترة إجراء الفروض المحروسة مباشرة بعد العودة، من خلال برمجة فرض واحد في كل مادة على مدار تسعة أيام، في الفترة من 24 أفريل الجاري وإلى غاية 4 ماي القادم.

وأشارت نفس المصادر إلى أن الدراسة ستبقى متواصلة دون توقف، إلى غاية تاريخ 14 ماي المقبل، وقبلها بفترة سيشرع مديرو المدارس الابتدائية في إجراء امتحان تقييم مكتسبات تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي أو ما يصطلح عليه بامتحان بديل “السانكيام” والذي سينطلق في 30 أفريل ويمتد إلى غاية 23 ماي المقبل، ليتوقف بعدها التلاميذ عن الدراسة اضطراريا ليوم واحد تزامنا والاحتفال بيوم العمال الذي يصادف الفاتح ماي من كل سنة.

ووفق نفس المصادر، سيتم المرور مباشرة إلى مرحلة إجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا التجريبيين في الفترة من 14 إلى 18 ماي الداخل، وتليها مرحلة إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثالث، لتختتم السنة الدراسية الجارية، ببرمجة امتحاني شهادتي “البكالوريا” و”البيام” الرسميين بدءا من تاريخ 5 جوان وإلى غاية 15 منه.

ولفتت مصادرنا إلى أن الأساتذة مطالبون بالإمضاء على محاضر الخروج في 4 جويلية القادم، على أن يقوم الإداريون بالإمضاء على محاضر الخروج في 20 منه.