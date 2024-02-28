المدارس لغرس روح الابتكار وريادة الأعمال

وزير التربية يشدّد على توفير بيئة ملائمة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن قطاعه “حريص على توفير بيئة ملائمة للابتكار ونمو ريادة الأعمال في المجال التربوي، بالنسبة للمتعلمين والأساتذة الباحثين لتجسيد أفكارهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وأوضح الوزير، لدى إشرافه على افتتاح يوم دراسي بعنوان “دمج المدرسة الجزائرية في منظومة الابتكار.. المقاولاتية والمؤسسات الناشئة”، المنظم بالمعهد الوطني للبحث في التربية، أن “الحكومة الجزائرية والمؤسسات العمومية في مقدمتها المعهد الوطني للبحث في التربية، تعمل على توفير بيئة ملائمة للابتكار ونمو ريادة الأعمال في المجال التربوي، مما يتيح للمتعلمين والأساتذة الباحثين فرصا فريدة ونوعية لتجسيد أفكارهم والمساهمة في التنمية الإقتصادية والاجتماعية.”

وبالمناسبة، شدّد الوزير على دور المدرسة باعتبارها “بيئة خصبة” للابتكار في تشجيع التلاميذ على اكتساب الكفاءات والمعارف، من خلال الانخراط في النوادي العلمية والروبوتيك والذكاء الاصطناعي بالمؤسسات التعليمية.

وأشار إلى المبادرات التي تم إطلاقها لتنمية ثقافة المقاولاتية لدى تلاميذ الطور المتوسط، من بينها مشروع “المقاول الصغير” سنة 2021، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وصولا إلى المبادرة الرائدة للمعهد الوطني للبحث في التربية لسنة 2023Tarbya-up Challenge والتي تعد أول مسابقة للمؤسسات الناشئة الخاصة بالتربية في الجزائر، تهدف إلى تشجيع الابتكار في العديد من المجالات التعليمية (الهندسة التعليمية المبتكرة، إنشاء محتوى تعليمي مبتكر، أدوات تعليمية رقمية وإدارة النظام التعليمي).

ودعا بلعابد المشاركين في هذا اليوم الدراسي إلى إعداد “ورقة طريق”، للمساهمة في إثراء التفكير حول كيفية إدراج المدرسة في منظور الابتكار والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة.

للإشارة، أشرف وزير التربية الوطنية، بمعية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، على هامش هذا اليوم الدراسي، على التوقيع على اتفاقية إطار بين المعهد الوطني للبحث في التربية والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، لفتح مركز دعم التكنولوجيا والابتكار.