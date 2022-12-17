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رياضة

المدافع المغربي حكيمي كاد يعتدي على رئيس”الفيفا”

علي بهلولي
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المدافع المغربي حكيمي كاد يعتدي على رئيس”الفيفا”
ح.م
حكيمي ولاعبو المغرب يحتجّون بِحدّة على حكم مواجهة كرواتيا

يُواجه المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي تهديدا بِالعقوبة، من قبل الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

وخاض المدافع حكيمي مساء السبت كامل أطوار مباراة منتخبه المغربي والمُنافس الكرواتي، لِتحديد صاحبَي المركزَين الثالث والرّابع في كأس العالم 2022 بِقطر. وانتهت بِفوز مُمثّل الكرة الأوروبية بـ (2-1).

وأظهرت صور أشرطة فيديو مُتداولة لاعب الخطّ الخلفي المغربي يحتجّ بِنبرة حادّة على حكم الساحة عبد الرحمان الجاسم. وزعم حكيمي أن الإطار القطري أساء إدارة المباراة.

ولم يتوقّف الدولي المغربي عند هذا الحد، كما أوردته القناة التلفزيونية الإيطالية “راي”، بل راح حكيمي عند نهاية المباراة واقترب من رئيس “الفيفا” جياني أنفونتيو، حينما كان هذا المسؤول يهمّ بِمُغادرة الرّواق والدخول إلى الملعب لِتسليم الميداليات البرونزية للكروات (الصورة الثانية المُدرجة أعلاه). ووجّه لِرئيس “الفيفا” كلمات حادّة وناقمة، قبل أن يتدخّل مُدرّبه وليد الركراكي ويُبعده عن الرّجل الأوّل في الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

وذكرت تقارير صحفية عالمية أن بعض الحرس المُكلّفين بِتوفير الحماية لِجياني أنفونتينو، منعوا كلّ مَن كان يلتقط صور فيديو لِتوثيق الحادثة.

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