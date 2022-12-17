المدافع المغربي حكيمي كاد يعتدي على رئيس”الفيفا”
يُواجه المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي تهديدا بِالعقوبة، من قبل الاتحاد الدولي لِكرة القدم.
وخاض المدافع حكيمي مساء السبت كامل أطوار مباراة منتخبه المغربي والمُنافس الكرواتي، لِتحديد صاحبَي المركزَين الثالث والرّابع في كأس العالم 2022 بِقطر. وانتهت بِفوز مُمثّل الكرة الأوروبية بـ (2-1).
وأظهرت صور أشرطة فيديو مُتداولة لاعب الخطّ الخلفي المغربي يحتجّ بِنبرة حادّة على حكم الساحة عبد الرحمان الجاسم. وزعم حكيمي أن الإطار القطري أساء إدارة المباراة.
ولم يتوقّف الدولي المغربي عند هذا الحد، كما أوردته القناة التلفزيونية الإيطالية “راي”، بل راح حكيمي عند نهاية المباراة واقترب من رئيس “الفيفا” جياني أنفونتيو، حينما كان هذا المسؤول يهمّ بِمُغادرة الرّواق والدخول إلى الملعب لِتسليم الميداليات البرونزية للكروات (الصورة الثانية المُدرجة أعلاه). ووجّه لِرئيس “الفيفا” كلمات حادّة وناقمة، قبل أن يتدخّل مُدرّبه وليد الركراكي ويُبعده عن الرّجل الأوّل في الاتحاد الدولي لِكرة القدم.
وذكرت تقارير صحفية عالمية أن بعض الحرس المُكلّفين بِتوفير الحماية لِجياني أنفونتينو، منعوا كلّ مَن كان يلتقط صور فيديو لِتوثيق الحادثة.
#المغرب_كرواتيا #Messi𓃵 Hakimi assaults the match referee and withdraws from the red card after the intervention of Bono, the goalkeeper!#فرنسا_الارجنتين pic.twitter.com/Ni1EBKuJoO
— فارس (@G1Bader) December 17, 2022
Hakimi was speaking to FIFA officials as he came off the pitch and into the tunnel. Then approached Infantino and pleaded with him about the refereeing. Politely, desperately. Teammates walked him away. https://t.co/ZZesu5xDmZ
— Carrie Brown 💙 (@CarrieBrownTV) December 17, 2022
Hakimi came off the field and stood less than two inches from Infantino. Raising his voice, he ranted against Infantino about the referee. The national coach of Morocco (Regragui, ed.) said in advance that he hoped it wouldn’t be about the referee, the man from Qatar;
— Dr. Kaat Aza (@AmazighNOCA) December 17, 2022
Oké. Het lieverdje Hakimi is dus net Infantino aangevlogen in de catacomben. Hoe selectief verontwaardigd kun je zijn, na die zuivere overreding binnen de zestien op Gvardiol 30 seconden daarvoor? #CROMAR 🤷♂️
— Reaganmania (@Reaganmania1) December 17, 2022