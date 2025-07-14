المداومة الصيفيّة لطيّ ملف المنحة المدرسيّة قبل 31 جويلية الجاري

أوامر باستقبال الأولياء وتحيين ملفات المستفيدين طيلة أيام الأسبوع

أمرت مديريات التربية للولايات رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة بضرورة الحرص على تجسيد التعليمات الجديدة على أرض الواقع، والناتجة عن دخول المرسوم التنفيذي الجديد حيز التنفيذ، والمتضمن شروطا وكيفيات جديدة لصرف المنحة المدرسية الخاصة لفائدة مستحقيها من التلاميذ، إذ طلبت منهم تكليف القائمين على العملية بأهمية تنظيم “المداومة الصيفية”، طيلة أيام الأسبوع، بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، حتى يتمكنوا من إنجاز كافة الأعمال الواقعة على عاتقهم، والمرتبطة أساسا بإعادة استلام الملفات المودعة مجددا من طرف أولياء الأمور، والسهر على تحيينها ثم إرسالها إلى وكالات التنمية الاجتماعية في آجال محددة، لتسدد في غضون أقصاها 31 جويلية الجاري.

وقصد ضمان دخول مدرسي مستقر على كافة المستويات، سارعت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، إلى توجيه مراسلات إلى رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، تحثهم من خلالها على أهمية الانخراط في مسعى تبليغ جميع الموظفين المكلفين بمهمة تسيير المنحة المدرسية الخاصة والمقدرة قيمتها بـ5 آلاف دينار، الالتزام بتنظيم “المداومة الصيفية”، طيلة أيام الأسبوع وحتى يومي الجمعة والسبت، لأجل السهر على تجسيد الأحكام والبنود الجديدة التي جاء بها المرسوم التنفيذي الجديد رقم 168/25، الذي يحدّد شروط الاستفادة من المنحة المدرسية وكيفيات منحها، لإضفاء أكثر شفافية على العملية.

إلى ذلك، أبرزت مديريات التربية للولايات بأن المكلفين بمهمة تسيير المنحة المدرسية الخاصة، ويتعلق الأمر بمديري المدارس الابتدائية بالابتدائيات وموظفي المصالح الاقتصادية بالمتوسطات والثانويات، مطالبون وجوبا بالقيام بمهمة استقبال أولياء أو أوصياء التلاميذ واستلام الملفات منهم، إلى جانب السهر على إعادة ترتيبها وإعدادها مع الحرص على تحيينها، تحسّبًا لإرسالها وإيداعها على مستوى وكالات التنمية الاجتماعية بالبلديات والتابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، هذه الأخيرة والتي أضحى من مهامها الجديدة تسديد المنحة المدرسية، لفائدة مستحقيها من التلاميذ، وذلك عقب الانتهاء من إنجاز الأعمال المرتبطة بدراسة الملفات والتدقيق فيها، ضمانا للشفافية والمحافظة على المال العام من سوء الاستخدام والاختلاس والسرقة، وكذا للاستمرار في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، تجسيدا لتوجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.