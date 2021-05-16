المدة الكافية للنوم.. إجابات من 26 خبيرا

لما له من تأثير كبير على الصحة

تقول الدراسات العلمية أن للنوم تأثيرا كبيرا على عافيتنا، لذلك لا بد من الخلود إليه بما فيه الكفاية كي نجتنب العديد من المشاكل الصحية كسوء المزاج وعدم القدرة على التركيز والصداع.

ووجد الباحثون أن هناك الكثير من الأسباب والعوامل المؤثرة التي تؤدي إلى قلة النوم والتعب والإعياء مما يشكل ما يعرف باضطرابات النوم، والتي من أبرز مسبباتها السهر وعدم انتظام الساعة البيولوجية لدى الفرد.

ولأن الموضوع متشعب وبالغ الأهمية طرح موقع “سينس أليرت” العلمي تساؤلات حول المدة الكافية للنوم على خبراء وباحثين في علم الأعصاب، ونشر عدة أوراق بحثية حول العلاقة بين مدة النوم والانعكاسات الطبية المختلفة.

وسأل الموقع 26 خبيرا في أبحاث النوم وعلم الأعصاب عما إذا كان الإفراط في النوم يضر بالصحة، وأجاب 85 في المئة منهم “لا”.

أثبتت عدة دراساتسابقة أن أحد أسباب ارتفاع فرصة الإصابة بزيادة الوزن هي النوم بكثرة، السبب هنا ببساطة أن الفرد يلجأ للنوم مباشرة بعد الحصول على وجبة تحتوي على سعرات حرارية عالية.

ويتسبب هذا السلوك باضطرابات في المعدة وهو الأمر الذي يقلل من فرصة الحصول على الوقت الكافي لحرق السعرات الحرارية.

من ناحية أخرى فإن قلة ساعات النوم والسهر قد يؤدي حسب الدراسات إلى زيادة في تناول السعرات الحرارية، لأن في الغالب من يسهر يشعر بالجوع في منتصف الليل.

الدكتورة لين كالدويل من وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية والخبيرة في علم النفس العصبي تقول إن “القدر الأمثل من النوم هو حوالي 7 ساعات، ولكل ساعة أقل أو ساعة أكثر هناك عواقب صحية ضارة”.

وتشمل هذه “العواقب الصحية الضارة” العديد من الأمراض الشائعة ومنها السكري وأمراض القلب والسمنة. كما أن الإفراط في النوم، إلى جانب النشاط البدني المنخفض، مرتبط أيضا بزيادة معدل الوفيات.

يذكر أن هذه البيانات تم جمعها من خلال رصد ومراقبة الأشخاص الذين لديهم أنماط نوم مختلفة لمعرفة حالتهم الصحية، وحاليا لا توجد “بيانات تجريبية” حول العلاقة بين زيادة مدة النوم والوفيات.

تقول الدكتورة مونيكا هاك الخبيرة بأبحاث النوم في جامعة هارفارد إن “إطالة مدة النوم المعتادة لها تأثير مفيد على انخفاض ضغط الدم والشعور بالألم وعلى الإنسولين”.

وتشير بيانات الملاحظة التي تم ذكرها سابقا إلى أن النوم لمدة أكثر من 7 ساعات مرتبط بنتائج سلبية على الصحة. ويقول الدكتور جيمي تسايتسر الخبير بأبحاث النوم من جامعة ستانفورد “إننا لا نعرف لماذا يكون لدى الذين ينامون لفترات طويلة نتائج سلبية.

ويتفق العديد من الخبراء على أنه قد تكون هناك عوامل أخرى تربط أوقات النوم الطويلة بالنتائج السلبية، لكن ليس واضحا ما هي هذه العوامل.

ويقول الدكتور ويليام كيلجور وهو خبير أبحاث من جامعة أريزونا إن “التفسير الأرجح للنوم الزائد هو أنه قد يرتبط بالحالة الصحية، والمرض قد يؤدي إلى النوم الزائد، ولكن بدون أدلة تجريبية يبقى هذا التساؤل المشابه لسؤال الدجاجة والبيضة”.

ولا داعي للقلق بشأن النوم كثيرا، ويقول الدكتور جيمس وير الخبير من كلية الطب في شرق فيرجينيا إن “الشخص السليم ليس بحاجة للنوم الزائد، وبدلا من ذلك قد يستلقي في السرير أو يستيقظ”.

ويحتاج كل شخص إلى قدر مختلف من النوم، وتقول الدكتورة فيفيان أباد الخبيرة من جامعة ستانفورد إنه “بالنسبة لمعظم البالغين، نوصي بالنوم لمدة 7-8 ساعات. والرسالة الرئيسية هي الحصول على قسط كاف من النوم لتلبية احتياجاتك”.

وأضافت أن “قدرتك على البقاء يقظا وأنت تعمل طوال اليوم خاصة بعد تناول الوجبات هو مؤشر جيد على كفاية ساعات النوم”.