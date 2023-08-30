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رياضة

المدرب إنريكي يقضي يومياته مثل “الرّهبان”!

الشروق الرياضي
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المدرب إنريكي يقضي يومياته مثل “الرّهبان”!
ح.م
لويس إنريكي

كشفت صحيفة فرنسية عن جوانب خفيّة من الحياة اليومية للتقني الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان.

وكان التقني لويس إنريكي (53 سنة) قد استهلّ مهام تدريب فريق العاصمة الفرنسية، في مطلع شهر جويلية الماضي.

وعلى عكس المدربين الكبار الذين يُطالبون بِتوفير مقرّات إقامة فخمة، يُفضّل المدرب إنريكي أن يقضي يومياته في مركز التدريب التابع لِفريق “البي آس جي”. الأمر الذي أثار تعجّب موظّفي وعمّال النادي، تقول صحيفة “لو باريزيان” في أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن.

ومنذ أن باشر وظيفته، خرج إنريكي مرّة واحدة من مركز التدريب، مُصطحبا معه زوجته إلى مطعم بِالعاصمة باريس، في إحدى ليالي الثلث الثاني من الشهر الحالي.

أمّا في أوقات الفراغ، فيلجأ إنريكي إلى ممارسة الرياضة حفاظا على لياقته البدنية، وأيضا مطالعة الكتب.

ووصفت وسيلة الإعلام الفرنسي نمط العيش الذي اختاره المدرب الإسباني، بـ “حياة الرّهبان”!

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