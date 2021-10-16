المدرب الأسبق لِفرنسا يقف في صفّ بلماضي

وقف المدرب الأسبق لِمنتخب فرنسا ريمون دوميناك في صفّ الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، بِشأن “قضية” اللاعب الدولي أندي ديلور.

وقال ريمون دوميناك: “أنا لا أفهم قوله (ديلور) إنه سيُجمدّ مشاركته مع منتخب الجزائر، ثم يعود بعد سنة من الآن! عندما كان ذلك مناسبا له جاء وكان سعيدا جدا. والآن، لمّا يتعيّن علينا اللّعب في أدغال إفريقيا، فهو لا يُريد الذهاب، لأنه يُريد تأمين مكانه في فريق نيس. لا يُمكننا أن نفهم هذا الكلام. مدربه كريستوف غالتيي يُدافع عن لاعبه، لكنّه في وضع سيّئ”.

جاء ذلك في أحدث ظهور إعلامي للتقني ريمون دوميناك، عبر قناة “ليكيب تي في” الفرنسية.