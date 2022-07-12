المدرب الأسبق لِمصر في العارضة الفنية لِوفاق سطيف

انتدبت إدارة نادي وفاق سطيف، الثلاثاء، التقني المصري حسام البدري مدربا جديدا لِفريقها الكروي.

وأمضى التقني المصري حسام البدري (62 سنة) عقدا، يُدرّب بِموجبه فريق وفاق سطيف حتى صيف 2024. كما أوردته قناة “الشروق نيوز”.

وسبق لِحسام البدري تدريب منتخب بلاده مصر للأكابر ما بين 2019 و2021، والآمال ما بين 2013 و2015. فضلا عن أندية محلّية أبرزها الأهلي. كما كانت له تجربة خارج الوطن في السودان مع فريق المريخ ما بين 2010 و2011.

وبقي البدري بعيدا عن مجال التدريب منذ سبتمبر 2021، تاريخ نهاية مهمّته مع منتخب مصر.

ويُزيّن البدري سجّله بِكأس رابطة أبطال إفريقيا مع الأهلي المصري عام 2012، ولقب البطولة المحلّية مع النادي ذاته في أعوام 2010 و2017 و2018، وتتويجات أخرى.

وهكذا سيخلف البدري التقني الصربي داركو نوفيتش (50 سنة)، الذي درّب فريق “النّسر الأسود” لِفترة قصيرة ما بين أفريل وجوان الماضيَين.

وسيُركّز حسام البدري على لقب البطولة الوطنية وكأس الجمهورية (احتمال كبير أن تعود هذه المسابقة بعد توقّف في المواسم الثلاثة الأخيرة، بِسبب جائحة “كورونا” وكثافة أجندة المنافسات). ذلك أن وفاق سطيف غير معنيّ في الموسم الجديد بِرابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، فضلا عن غياب التتويجات عن خزانته منذ عام 2017.