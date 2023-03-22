المدرب الأولمبي الفرنسي يُعلّق على انضمام حجام إلى “الخضر”

علّق مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي سيلفان ريبول، الأربعاء، على قرار انضمام اللاعب الجزائري المغترب جوين حجام إلى “الخضر”.

وكان سيلفان ريبول في الأيّام القليلة الماضية قد وجّه الدّعوة إلى المدافع جوين حجام (19 سنة)، للمشاركة مع منتخب فرنسا لِصنف أقلّ من 23 سنة في مقابلتَين دوليتَين أواخر مارس الحالي. لكن مدافع نادي نانت رفض الدّعوة، وفضّل الانضمام إلى المنتخب الوطني الجزائري.

وقال سيلفان ريبول إنه لا يعتقد بِأن منتخب فرنسا فقد جاذبيته، وهو ما يُحرّض اللاعبين المُغتربين على تمثيل ألوان منتخبات بلدانهم الأصلية.

وأضاف في مؤتمر صحفي نقل تفاصيله الإعلام الفرنسي، أنه يتوجّب احترام القرار الذي يتّخذه أي لاعب مُغترب.

والظّاهر أن التقني الفرنسي سيلفان ريبول “جنح إلى السّلم”، مثل زميله ومواطنه غي رو. عكس المدرب الأسبق لـ “الزّرق” ريمون دومينيك، الذي تهجّم على حسام عوّار بعد تركه لـ “الدّيكة” والتحاقه بِالمنتخب الوطني الجزائري.