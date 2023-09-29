المدرب البرتغالي للمنتخب المصري يهدّد برمي المنشفة

طوارئ في بيت "الفراعنة" قبل ودية "الخضر"..

هدّد مدرب المنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا، برمي المنشفة ومن ثمة الإستقالة من العارضة الفنية لـ “الفراعنة”، مباشرة بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة، التي ستحتضنها كوت ديفوار مطلع شهر جانفي من العام الجديد 2024، وذلك بسبب ما حدث في التربص الأخير الذي خاضه زملاء محمد صلاح شهر سبتمبر، والذي شهد خوض المنتخب المصري مباراتين أمام منتخب إثيوبيا في تصفيات “كان” 2024 وكذا ودية تونس.

يحدث قبل أيام قلائل من المواجهة الودية التي سيخوضها المنتخب الوطني أمام نظيره المصري يوم 16 أكتوبر القادم في مدينة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، تحسبا لتحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وكذا الاستعداد للعرس الكروي القاري قبل أقل من 90 يوما من انطلاقته في كوت ديفوار، علما أن المدرب البرتغالي كان قد رفض برمجة مواجهة ودية أمام المنتخب الجزائري، والتي قال عنها إنها لن تجدي نفعا، قبل أن يفصل الإتحاد المصري للكرة في الأمر ويقبل بمواجهة “كتيبة” بلماضي وديا في أكتوبر وهي النقطة التي شهدت بداية الصراع بين التقني البرتغالي والقائمين على الكرة في مصر.

كما يعد ما حدث في التربص الأخير في شهر سبتمبر بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، عقب خسارة منتخب مصر وديا في مصر بثلاثية مقابل هدف واحد أمام المنتخب التونسي، فضلا عن حادثة ما عرفت بـ “واقعة الأهلي” التي غادر فيها كل لاعبي النادي الأهلي التربص للمشاركة في لقاء الكأس الإفريقية، علما أن فيتوريا روي الذي تولى زمام العارضة الفنية لمنتخب مصر في 12 جويلية 2022، خسر مباراة واحدة ودية أمام منتخب تونس وذلك في مصر من أصل تسع مباريات خاضها “الفراعنة”، ودية واحدة وثمانية رسمية منذ تعيين البرتغالي فيتوريا روي.

وأطلّ محمد غرابة، مدير منتخب مصر، ليؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة، وأن فيتوريا روي باق مع المنتخب المصري، حيث قال غرابة، في مداخلة مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج “ملعب أون تايم” على قناة أون تايم سبورتس، الخميس، “لا صحة لطلب فيتوريا الرحيل عن منتخب مصر، والأمور مرضية بشكل كبير لفيتوريا مع منتخب مصر، ولا صحة لأي كلام منتشر بطلب البرتغالي الرحيل عن “الفراعنة”، قبل أن يواصل “فيتوريا سعيد بتجربته مع منتخب مصر والأنباء عن غضبه ورغبته في الرحيل مجرد شائعات، ولا توجد أي مشاكل إدارية أو تنظيمية تعرقل منتخب مصر”، كما أكد ذات المتحدث “محمد صلاح سيشارك في مباراتي زامبيا والجزائر، والمنتخب سيسافر إلى الإمارات 9 أكتوبر المقبل وإعلان القائمة يوم 7 أكتوبر”.