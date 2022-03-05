المدرب البلجيكي توم ساينفيت يحلم بتدريب الجزائر خلفا لبلماضي

كان قاد منتخب غامبيا لربع نهائي "كان" الكاميرون

أبدى التقني البلجيكي، توم ساينفيت، الذي كان قاد منتخب غامبيا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، حلمه الإشراف على المنتخب الوطني مستقبلا.

وكشف المدرب البلجيكي ساينفيت، حسب تصريحاته لوسائل إعلام بلجيكية، بأن بعض المناجرة عرضوا عليه تدريب أحد الأندية في الجزائر إلا أنه رفض ذلك لأنه يرغب في مواصلة العمل مع المنتخبات من خلال تدريب أحد المنتخبات في إفريقيا، وفي ذات الصدد صرح التقني البلجيكي “أريد مواصلة العمل مع المنتخبات” في نفس السياق، ومن دون أي حياء، أكد المدرب البلجيكي استعداده خلافة المدرب جمال بلماضي إذا ما قرر الأخير الرحيل قائلا: “بعض الوكلاء عرضوا عليّ السفر إلى الجزائر والإشراف على أحد أنديتها، ولكنني رفضت لأنني أحلم بقيادة منتخب أفريقي أو عربي للمشاركة في كأس العالم”، مضيفا “في حال رحيل بلماضي، فإن الإشراف على المنتخب الجزائري سيكون شرفا لي وتحديا رائعا، خاصة أنني أعرف لاعبيه ولديّ خبرة قارية لا بأس بها”.

يذكر أن المدرب توم ساينفيت، كان حقق مفاجأة كبيرة خلال كاس إفريقيا الأخيرة بالكاميرون عندما قاد منتخب غامبيا لتحقيق مشوار كبير في أول مشاركة له في كأس إفريقيا بوصوله إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

للإشارة، فإن الناخب الوطني جمال بلماضي لم يجدد لحد الآن عقده مع المنتخب الوطني، وكل المؤشرات تؤكد أن مصيره مرتبط بنتيجة المباراة الفاصلة المنتظرة أمام الكاميرون وتأهل المنتخب الوطني إلى المونديال.