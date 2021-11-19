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رياضة

المدرب التونسي نبيل معلول: المنتخب الجزائري الأقوى افريقيا حاليا

سليم.ع
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المدرب التونسي نبيل معلول: المنتخب الجزائري الأقوى افريقيا حاليا

قال المدرب التونسي نبيل معلول أن المنتخب الجزائري يعد الأقوى حاليا مقارنة ببقية المنتخبات الإفريقية.

وأكد نبيل معلول في حديثه عن المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى المباريات الفاصلة: “بصراحة مستوى المنتخب الجزائري يبتعد في المستوى عن المنتخبات الأخرى حاليا، وهذا دون أدنى شك، كما أن المنتخب المغربي عائد بقوة..”.

وأضاف المدرب التونسي، في اتصال مع القناة التلفزيونية المصرية “أون تايم سبورت”، أن قوة المنتخبات في التصفيات لا تعني شيء في المباراة الفاصلة، وقال في هذا السياق: “هناك أربعة أيام بين مباراة الذهاب والإياب، وكل شيء ممكن في هذا الدور، لأن المباريات ستكون صعبة للغاية”.

 وتمنى معلول تأهل المنتخبات العربية الأربعة، وهي تونس و الجزائر ومصر والمغرب إلى المونديال.

كما أشاد المدرب الحالي للكويت الكويتي بالمنتخب السنغالي، وقال: ” المنتخب السنغالي يعتبر من أقوى المنتخبات الإفريقية ومدربه يقوم بعمل كبير”.

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