المدرب التي ترك مولودية وهران فجأة يُقصى

ح.م
إيريك شال مدرب المنتخب المحلي النيجيري.

خرج أوّل منتخب محلي مساء الثلاثاء من سباق بطولة إفريقيا لهذه الفئة “شان” 2025، ممثّلا في نيجيريا.

وخسرت نيجيريا بِرُباعية نظيفة أمام المنتخب المحلي السوداني، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

وعن نفس الفوج الرابع، تعادلت السنيغال بِهدف لِمثله مع المنتخب المحلي للكونغو برازافيل.

وتشكّلت لائحة ترتيب هذه المجموعة على النحو التالي:

1- السودان

2- السنيغال

3- الكونغو برازافيل

4- نيجيريا

وبِما أنه بقيت جولة واحدة في هذه المجموعة، فقد أُقصي المنتخب المحلي النيجيري، في حين يبقى التنافس على بطاقتَي ربع النهائي بين الفرق الثلاثة الأولى.

للإشارة، فإن هذه المجموعة تضمّ 4 منتخبات فقط، عكس الأفواج الثلاثة الأخرى المشكّلة من 5 فرق.

ويُدرب المنتخب المحلي النيجيري التقني الفرانكو- مالي إيريك شال، الذي غادر بيت نادي مولودية وهران فجأة في مطلع جانفي الماضي (الصورة الثانية والأخيرة)، بعد أن استلم عرض اتحاد الكرة النيجيري، المتضمّن تدريب منتخبَي الأكابر والمحليين.

وبِالمقابل، فإن المنتخب المحلي التنزاني هو أوّل فريق يبلغ محطّة ربع نهائي “شان” 2025.

