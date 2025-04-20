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رياضة

المدرب الجديد لمنتخب أقل من 17 سنة يكشف عن مخطط عمله لانتقاء اللاعبين

عمر سلامي
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المدرب الجديد لمنتخب أقل من 17 سنة يكشف عن مخطط عمله لانتقاء اللاعبين
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المدرب أمين غيموز

كشف المدرب الجديد للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أمين غيموز، عن مخطط عمله لانتقاء اللاعبين.

وقال غيموز في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، إنه سيتم الشروع في تقييم شامل للتعداد من خلال ثلاث تربصات جهوية، بهدف تشكيل النواة المستقبلية لهذا المنتخب.

وأضاف المدرب الجديد للمنتخب أن التربص الأول، سيخص منطقة الشرق حيث تم توجيه الدعوة لـ 30 لاعبا، تم اختيارهم من الرابطات الجهوية لقسنطينة، باتنة وعنابة.

وتابع: “التربص الثاني، سيجرى بوهران من 27 أفريل إلى 1 ماي، وسيضم لاعبين من رابطات وهران، بشار وسعيدة، فيما سيقام التربص الأخير بالجزائر العاصمة، وسيخص لاعبي رابطات الجزائر، البليدة وورقلة”.

وانطلق أول تربص السبت 19 أفريل 2025 بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية بالباز بسطيف، ويتواصل إلى غاية الأربعاء المقبل.

وعن اللاعبين المستدعين لهذه التربصات، قال غيموز: “جميع اللاعبين المستدعين لهذه التربصات تم اكتشافهم من قبل المديرية التقنية الوطنية خلال النسخة الأولى من المهرجان الوطني للمواهب الشابة، الذي خصص للاعبين المولودين سنة 2010، والمنظم الصائفة الماضية بوهران”.

وأكد مدرب منتخب أقل من 17 سنة، أنه سيتم تقييم كل لاعب بدقة، مع أخذ الوقت الكافي لذلك، من أجل تشكيل قاعدة صلبة للمنتخب الجديد.

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