المدرب الجديد لِأواسط “الخضر” يتحدّث عن مهمّته

كشف المدرب الجديد للمنتخب الوطني أواسط نادر رزيق مساء الثلاثاء، عن الأهداف التي سطّرها بِالتنسيق مع اتحاد الكرة الجزائري.

وقال التقني رزيق: “منذ تعييني على رأس المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، قمت بزيارة العديد من الميادين لمتابعة اللاعبين وحيازة معلومات وافية عنهم. كما وضعنا، بالتنسيق مع مسؤولي الفاف والمدير الفني الوطني علي موسر، خطة عمل جديدة تهدف إلى بعث التنافس لدى منتخباتنا الشبانية وضمان أفضل تحضير لها”.

وأضاف في مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع “الفاف”: “سنبدأ بأول تربص في شهر أفريل الحالي، والمخصص للاعبين المولودين سنة 2006، بما سيسمح لنا بتقييمهم عن قرب. ثم سنبرمج تربصا ثانيا في شهر ماي المقبل، للاعبين المولودين سنتي 2007 و2008، في إطار الإعداد لتصفيات كأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 20 سنة لعام 2027، ثم نهائيات كأس العالم للفئة ذاتها”.

واختتم نادر رزيق يقول: “نلمس وجود إرادة حقيقية لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم للاستثمار في مستقبل المنتخبات الشبانية. كل الوسائل، سواء البشرية أو المادية، متاحة لتحقيق الأهداف المسطرة، وتمكين الجزائر من أن تكون ضمن أفضل المنتخبات خلال المنافسات الدولية الكبرى”.